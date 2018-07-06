Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине

Как часто бывает: что-то происходит, а ты не можешь в это поверить, потому что событие видится уж очень диким и неестественным. Примерно так случилось с этими знаменитостями, ушедшими из жизни из-за обидной случайности. Anews вспоминает известных людей, погибших в силу нелепого стечения обстоятельств.

Айседора Дункан, танцовщица

50 лет, убита собственным шарфом

Легендарная танцовщица, жена поэта Сергея Есенина трагически погибла во время прогулки на автомобиле.

Это случилось ясным сентябрьским днем 1927 года в Ницце. Танцовщица решила отправиться на прогулку в открытом автомобиле и, как обычно, повязала на шею длинный алый шарф (это был один из любимых аксессуаров артистки). Увы, именно он и стал причиной безвременного ухода Айседоры из жизни.

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Когда машина тронулась, длинный конец шарфа вынесло за пределы дверцы, и он намотался на ось. Шею танцовщицы сильно сдавило. Через несколько мгновений Дункан погибла от удушья. Считается, что последними словами артистки перед посадкой в машину звучали так: «Прощайте, друзья, я иду к славе!».

Прах Айседоры Дункан захоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Алан Пинкертон, известный детектив

64 года, оступился и прикусил язык

Имя этого человека лучше всего известно ценителям детективов. Алан Пинкертон — американский сыщик, основатель «Национального детективного агентства Пинкертона», ставший прототипом книжного детектива Ната Пинкертона.

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Смерть Алана совсем не была похожа на те загадки, которые ему приходилось разгадывать по долгу службы. Все вышло крайне прозаично. В 1884 году детектив просто шел по тротуару, оступился и сильно прикусил язык. Эта, как казалось бы, пустяковая травма через некоторое время переросла в гангрену, которая стала причиной смерти сыщика.

Детектива похоронили в Чикаго на кладбище Грейсленд.

Анатолий Ромашин, советский актер

69 лет, убит деревом

Актер театра и кино Анатолий Ромашин, которому, как любили писать в прессе, лучше всего давались роли русских интеллигентов, погиб на собственной даче в Подмосковье.

Актер давно хотел спилить огромную сосну, которая росла на участке. И вот, 8 августа 2000 года руки наконец дошли до этого дела. Анатолий Владимирович взял бензопилу и подошел к дереву. Во время распила сосны Ромашин на секунду отвлекся на своего маленького сына, игравшего неподалеку, тут-то и случилась беда. Огромное дерево рухнуло, а актер не успел отскочить.

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Через полгода после трагедии дача актера сгорела. Анатолий Ромашин похоронен на Ваганьковском кладбище. После его гибели в Театре Луны учредили специальный актерский приз «Ромашка».

Брэндон Ли, актер

28 лет, застрелен из сломавшегося пистолета

Сын легендарного актера Брюса Ли Брэндон погиб в свой 28-й день рождения и за 17 дней до собственной свадьбы.

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Трагедия произошла на съемочной площадке фильма «Ворон». В одной из сцен в Брэндона должен был стрелять злодей Фанбой, которого играл Майкл Масси . Так вот револьвер 44 калибра, находившийся в руках актера, дал сбой: внутри была заглушка, о которой не знали члены съемочной группы. Во время выстрела она вылетела и ранила Брэндона в живот.

После случившегося актера увезли в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Парень скончался через 12 часов в госпитале в Северной Каролине. Брэндона Ли похоронили рядом с его отцом в Сиэтле на кладбище «Лэйк-Вью».

После гибели Ли продюсеры приняли решение продолжить съемки с дублером. Сцены с настоящим убийством актера были вырезаны и удалены. Работу над фильмом закончили 28 июня 1993 года.

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Андрей Панин, актер

50 лет, неудачно упал

Российский актер театра и кино Андрей Панин ушел из жизни при крайне загадочных обстоятельствах. Его тело нашли в собственной квартире в Москве в марте 2013 года. Панин лежал на полу, а из головы сочилась кровь.

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Первоначально эксперты пришли к мнению, что актер выпил, упал с высоты собственного роста, ударился головой (предположительно, об унитаз) и скончался от полученной травмы. Однако потом зазвучали и другие версии вплоть до убийства. Мол, в квартире была драка, и актера забили до смерти. По этому поводу даже заводилось уголовное дело, которое потом было закрыто «за отсутствием состава преступления».

В итоге лидирующей версией в гибели Панина стало падение и удар головой. Звучали даже слова о том, что актер пытался позвонить по мобильнику и вызвать помощь, но у него ничего не вышло — телефон оказался разряжен.

Похоронили Андрея Панина на Троекуровском кладбище.

Елена Майорова, актриса

39 лет, погибла из-за вспыхнувшего платья

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Впрочем, страшная история разыгралась еще в подъезде дома Елены: у актрисы загорелось платье. Считается, что это произошло из-за того, что ранее женщина полоскала горло керосином и случайно обронила несколько капель на себя. А уже в подъезде актриса закурила…

Однако есть и те, кто считает, что женщина подожгла платье сама.

Так или иначе, с вспыхнувшим нарядом Елена Майорова выскочила из подъезда и успела добежать до входной двери театра, который располагался у нее во дворе. Там она лишилась чувств. С ожогами 85% тела актрису доставили в Институт Склифосовского, только вот врачи уже не смогли ей помочь.