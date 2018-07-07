Синди Кроуфорд поразила снимком без макияжа

52-летняя модель выглядит как 30-летняя красотка.

Американская супермодель, актриса и секс-символ 90-х все так же радует поклонников фотоснимками в сети, несмотря на то что она уже объявила об окончании модельной карьеры. Кроуфорд нельзя отнести к той категории женщин, которые боятся возраста. Надо сказать, что звезда с достоинством принимает приходящие годы и не боится позировать перед камерой без прикрас. И в этот раз она доказала общественности, что и за 50 можно выглядеть на 20 лет моложе.

@cindycrawford

Подписчики были приятно удивлены внешним видом супермодели.

«Я вдохновлен. Ты великолепна. Спасибо за настоящую красоту»,

«Вы неподвластны возрасту»,

«Поделитесь секретами красоты»,

— комментируют фотографию Кроуфорд фолловеры.

«Главное — ухаживать за собой», — считает Синди.

Модель каждое утро наносит на лицо увлажняющий крем, а на ночь — сыворотку. Также ее день не обходится без солнцезащитного крема. Актриса призналась, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга. Она отдает предпочтение безоперационным методам поддержания красоты, например, мезотерапии (методика ввода под кожу препарата, содержащего компоненты для эффективного омоложения лица) и коллагеновым инъекциям (устранение глубоких и мелких морщин). Топ-модель уделяет огромное количество времени уходу за волосами. Она считает, что они являются неотъемлемым компонентом притягательности. Каждый день Кроуфорд делает 10-минутный массаж головы. Не пользуется красками для волос, ведь они могут изрядно им навредить. И, конечно же, звезда правильно питается. В основном ее рацион составляют белковые продукты и смузи из фруктов и овощей.