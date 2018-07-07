Ещё
48-летняя Джей Ло показала помолвочное кольцо
Далее:
Читайте также:
Ещё

48-летняя Джей Ло показала помолвочное кольцо 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @jlo
Популярная певица Дженнифер Лопез поделилась в соцсетях новым снимком. На фото она изображена со своим возлюбленным во время отдыха.
Один из моментов, который значит так много.
— так подписала снимок звезда.
@jlo
Но внимание поклонников привлекла не подпись, а кольцо на пальце певицы:
Это новое кольцо у вас на руке?
— спросила звезду одна из подписчиц.
Планируете свадьбу в ближайшем будущем?
— кто-то был более прямолинеен.
Но Джей Ло на вопросы подписчиков пока не ответила и комментариев про кольцо не давала.
48-летняя звезда встречается с 42-летним Алексом Родригесом уже некоторое время. Фанаты очень ждут, когда он сделает предложение Лопез. и по их мнению, это уже произошло, а фото — тому доказательство.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем на нарезном батоне нужны насечки10
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине3
Тилль Линдеманн высказался о романе с Лободой6
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Невозмутимый кот Шнурова вызвал восторг фанатов5
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение