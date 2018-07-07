48-летняя Джей Ло показала помолвочное кольцо

Популярная певица Дженнифер Лопез поделилась в соцсетях новым снимком. На фото она изображена со своим возлюбленным во время отдыха.

Один из моментов, который значит так много.

— так подписала снимок звезда.

@jlo

Но внимание поклонников привлекла не подпись, а кольцо на пальце певицы:

Это новое кольцо у вас на руке?

— спросила звезду одна из подписчиц.

Планируете свадьбу в ближайшем будущем?

— кто-то был более прямолинеен.

Но Джей Ло на вопросы подписчиков пока не ответила и комментариев про кольцо не давала.