48-летняя Джей Ло показала помолвочное кольцо 

Популярная певица Дженнифер Лопез поделилась в соцсетях новым снимком. На фото она изображена со своим возлюбленным во время отдыха.
Один из моментов, который значит так много.
— так подписала снимок звезда.
@jlo
Но внимание поклонников привлекла не подпись, а кольцо на пальце певицы:
Это новое кольцо у вас на руке?
— спросила звезду одна из подписчиц.
Планируете свадьбу в ближайшем будущем?
— кто-то был более прямолинеен.
Но Джей Ло на вопросы подписчиков пока не ответила и комментариев про кольцо не давала.
48-летняя звезда встречается с 42-летним Алексом Родригесом уже некоторое время. Фанаты очень ждут, когда он сделает предложение Лопез. и по их мнению, это уже произошло, а фото — тому доказательство.