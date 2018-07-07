Невозмутимый кот Шнурова вызвал восторг фанатов

Популярный певец опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте новый снимок. На фото Сергей держит на руках своего кота. Тот невозмутимо смотрит в объектив камеры. Артист подписал снимок:

"Выглядит брутальнее хозяина"

Подписчики Шнурова пришли в неописуемый восторг при виде шерстяного питомца в руках звезды:

У кота взгляд — отпад! Сергей смотрит очень скромно…

Кот очень брутальный

А кое-кто сыронизировал:

Не надо прикрываться котом!

Зверь породы мейн-кун действительно выглядит очень строго. Но Сергея ли это кот — неизвестно. Фанаты знают, что дома у звезды живет кошка по имени Василиса. Поговаривают, что Шнуров — настоящий "кошатник", поэтому появление рыжего брутального мейн-куна никого бы не смутило.