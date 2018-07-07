Невозмутимый кот Шнурова вызвал восторг фанатов 

Популярный певец опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте новый снимок. На фото Сергей держит на руках своего кота. Тот невозмутимо смотрит в объектив камеры. Артист подписал снимок:
"Выглядит брутальнее хозяина"
Подписчики Шнурова пришли в неописуемый восторг при виде шерстяного питомца в руках звезды:
У кота взгляд — отпад! Сергей смотрит очень скромно…
Кот очень брутальный
А кое-кто сыронизировал:
Не надо прикрываться котом!
Зверь породы мейн-кун действительно выглядит очень строго. Но Сергея ли это кот — неизвестно. Фанаты знают, что дома у звезды живет кошка по имени Василиса. Поговаривают, что Шнуров — настоящий "кошатник", поэтому появление рыжего брутального мейн-куна никого бы не смутило.