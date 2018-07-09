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Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
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Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы 

Дни.ру 9 часов назад
Дебют на экране звезды поп-музыки состоялся в юном возрасте. Роль, исполненная Жанной, привела к печальным последствиям.
Умершая три года назад Жанна Фриске снялась в своем первом клипе сразу после окончания школы, рассказал сайту "Комсомольская правда" ее отец Владимир. По его словам, образ невесты, который она примерила на себя на съемках, мог сыграть с ней роковую роль. Будущая певица до этого снялась в рекламе пылесоса, где ее и заприметил Сергей Васюта. Исполнитель позвал ее на съемки своего клипа на песню "Босоногая девчонка".
"Дочка снималась вместе со своей одноклассницей и лучшей подругой Наташей Волоховой. Они в школе вместе выступали на вечерах самодеятельности, пели и танцевали. И вот в клипе они — две подруги", — поделился отец Жанны. По сюжету главный герой выбирает ее и она в итоге в белом платье венчается с женихом в церкви. "А ведь говорят, что нельзя до свадьбы надевать подвенечное платье, — это плохая примета. Вроде как до своей настоящей свадьбы не доживешь. Может, это в какой-то мере сыграло роковую роль. В жизни Жанна так и не надела подвенечного платья", — сокрушается отец.
Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга. После похорон семья вступила в тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные на лечение певицы благотворительным фондом.
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