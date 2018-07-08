Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь

Другие части тела не пострадали.

32-летняя бывшая участница телепроекта «Дом-2» первые июльские дни проводит на турецком побережье, наслаждаясь безоблачной и жаркой погодой Аланьи. За отдыхом Дарьи следить одно удовольствие: она то и дело радует своих 3 млн подписчиков шикарными снимками, на которых без труда можно разглядеть ее пышные формы. Вот она катается с детьми — сыновьями Артемом и Давидом — на гидроцикле со спасательным жилетом, вот зашла на кухню полакомиться свежими фруктами в одном нижнем белье и расстегнутой блузе, вот присела у бассейна в нежном летнем платьице в горошек… Ну просто идеальный отпускной альбом! Однако последнее селфи звезды повергло фанатов в недоумение…

Даша, что с грудью?

Пынзарь прижимает к загорелой груди крошку сына, а груди-то и нет! То ли ракурс у снимка столь невыигрышный, то ли знаменитость переборщила с фотошопом. Зная, что Дарья — мастер делать удачные селфи, мы склоняемся к последней догадке. Да и многие подписчики знаменитости придерживаются того же мнения.

Отметим, что девушка откровенно рассказала о том, что когда-то решилась на пластику груди. «Я такой человек, что по жизни из себя ничего не строю, не выеживаюсь. И не пытаюсь казаться лучше, чем есть. В 31 год уже глупо кокетничать и хлопать глазами, говоря: „Знаете, грудь у меня настоящая, вот взяла и выросла“. Я наращиваю волосы, делаю татуаж бровей, пробовала делать губы, но в случае с последними поняла, что это не мое. И да, шесть лет назад я увеличила грудь. Сейчас я на эту операцию уже вряд ли бы решилась, но в 26 лет мне хотелось иметь пышный бюст. Сергей был против. И когда в первый раз об этом услышал, начал кричать, что это полный бред. И всегда говорил мне, что фанатеет от маленькой груди. И это единственное, что меня останавливало. Но что я вам хочу сказать сейчас: все мужчины, которые говорят, что им нравится маленькая грудь, обманывают. Сергей (муж. — Прим. Wday.ru ), увидев результат операции, был в таком восторге, что не описать», — признавалась она в эксклюзивном интервью нашему изданию в сентябре прошлого года.

А ведь еще недавно с бюстом был полный порядок

Причем это уже не первый ее прокол с этой частью тела нынешним летом. Еще в начале июня на девушку обрушивался шквал критики. Очередным поводом для недовольства подписчиков стала тогда ее грудь. Фолловеры заметили, что на отпускной фотографии она практически исчезла.

Справедливости ради мы тогда отметили, что это лиф от купальника действительно «сплюснул» бюст Пынзарь. Да и поза не способствовала тому, чтобы грудь казалась слишком уж пышной. А вот теперь и мы уже не знаем, как защитить Дашу. Разве что посоветовать на досуге, наслаждаясь летним солнцем, почитать самоучитель по компьютерной графике, вместо того чтобы зависать в соцсетях, выкладывая туда спорные снимки.

Куда короче? Пынзарь путешествует в микроскопических шортах

На Неделе моды Кэпмбелл обнажила грудь, а Грэм — ягодицы

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