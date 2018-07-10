В Сети обсудили внешность приемного сына Рудковской

В Инстаграме Саши Плющенко появилось фото со старшими братьями Андреем и Николаем от первого брака Яны с бизнесменом Батуриным . Особенно привлек внимание приемный сын Рудковской Андрей, которого в Сети сочли очень симпатичным.

Если жизнь 5-летнего Саши Плющенко, сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, регулярно транслируется в Инстаграме в его собственном аккаунте, то старшие сыновья гораздо реже попадают в кадр. Напомним, у Яны Рудковской есть два сына от брака с бизнесменом Виктором Батуриным: 16-летние Андрей и Николай. Николай был рожден Яной, а его брат Андрей — ее подругой Юлией Салтовец . Юлия и Яна познакомились в Сочи и дружили, пока Салтовец не узнала, что ее подруга встречается с ее мужем Виктором Батуриным. На тот момент она уже была беременна Андреем. Женщина подала на развод, а сына у нее забрали прямо из роддома после того, как она подписала отказ от ребенка.

В итоге Яна воспитывала Андрея с младенчества вместе с родным сыном Николаем, а потом боролась за обоих мальчиков, когда Батурин после развода хотел оставить сыновей себе.

instagram.com/gnomgnomych/

Известно, что уже в юношеском возрасте Андрей встречался с родной матерью, однако их общение не сложилось. Юлия сейчас живет в Испании с новой семьей. В Сети были рады увидеть фото Андрея, комментаторы считают, что молодой человек очень хорош собой. Не обошлось и без колких замечаний злопыхателей, что парень вырос красавчиком, потому что рожден не Яной. «Какой красивый парень! Наверное, девчонок тьма» «Андрюша красавчик, наверное, на свою мать родную похож»

«Какой интеллигентный парень, выделяется в этой семейке»

«Андрей очень симпатичный, все потому что приемный, на Рудковскую не похож»

«Николай не менее красивый, если изменить прическу. А фотографируются они в этом возрасте все одинаково, не дай же бог улыбнуться. У меня такой же»

instagram.com/n_baturin/

Кстати, увидев фото Яны с сыном Николаем, многие решили, что они выглядят, как ровесники.