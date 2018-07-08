Ещё
Чехова едва прикрыла грудь руками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чехова едва прикрыла грудь руками 

Рамблер 10 часов назад
Фото: @achekhova
Телеведущая отдыхает на Крите и демонстрирует полуобнаженное тело.
Анфиса Чехова отправилась с подругой на долгожданный отдых. Выбор пал на остров Крит. Как рассказала Анфиса своим подписчикам в Instagram, в их отеле "все устроено так, что даже при наличии большого количества гостей, ты чувствуешь себя, как будто отдыхаешь на собственной вилле, вдалеке от цивилизации".
Вероятно, это ощущение оторванности от мира и вдохновило ведущую устроить фотосессию топлес.
@achekhova
"Вокруг так пустынно и ни души… можно прямо с кровати выйти к бассейну, потянуться навстречу первым солнечным лучам", — поделилась Анфиса с подписчиками.
@achekhova
Поклонники выразили восхищение смелостью и фигурой Анфисы, но нашлись и те, кто решил ее пожалеть:
"Это не настоящая вы. Как женщины себя теряют все таки после измен мужа".
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь2
Наболело: «После школы меня украли замуж»62
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение