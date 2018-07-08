Чехова едва прикрыла грудь руками

Телеведущая отдыхает на Крите и демонстрирует полуобнаженное тело.

Анфиса Чехова отправилась с подругой на долгожданный отдых. Выбор пал на остров Крит. Как рассказала Анфиса своим подписчикам в Instagram, в их отеле "все устроено так, что даже при наличии большого количества гостей, ты чувствуешь себя, как будто отдыхаешь на собственной вилле, вдалеке от цивилизации".

Вероятно, это ощущение оторванности от мира и вдохновило ведущую устроить фотосессию топлес.

@achekhova

"Вокруг так пустынно и ни души… можно прямо с кровати выйти к бассейну, потянуться навстречу первым солнечным лучам", — поделилась Анфиса с подписчиками.

@achekhova

Поклонники выразили восхищение смелостью и фигурой Анфисы, но нашлись и те, кто решил ее пожалеть:

"Это не настоящая вы. Как женщины себя теряют все таки после измен мужа".