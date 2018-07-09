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Похудевший Киркоров показал «голое» фото
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Похудевший Киркоров показал «голое» фото 

WDay.ru 6 часов назад
Поклонники поразились тому, как выглядит певец.
Лето — время, когда стройной фигурой хочется похвастаться не только девушкам. Король российской эстрады, который сейчас отдыхает в Лас-Вегасе, поделился со своими поклонниками фото из бассейна. Правда, мнения фолловеров по поводу этого снимка разделились.
Некоторым не понравился хмурый вид Филиппа. «Почему такое сердитое и уставшее лицо?», — стали спрашивать подписчики в комментариях. И посоветовали певцу больше отдыхать. Но вот от чего все однозначно пришли в восторг — так это от фигуры артиста.
@fkirkorov
И действительно, Киркоров изрядно постройнел. А ведь совсем недавно во время одного из путешествий исполнитель посетил Дивеевский монастырь, где искупался в источниках и задокументировал процесс. Тогда поклонники впервые увидели своего кумира в полотенце с голым торсом. Появление певца в столь необычном виде вызвало бурное обсуждение. Некоторые отметили, что никогда еще не смотрели на такого настоящего Филиппа, без блеска и дорогих костюмов. Другие же слегка разочаровались. Стали спрашивать: где же кубики пресса? И порекомендовали ему внимательнее относиться к питанию, мол, не помешало бы скинуть лишние килограммы, они добавляют возраст.
Видимо, Филипп решил прислушаться к мнению фанатов. Впрочем, к изменениям веса звезде не привыкать: периодически Киркоров вынужден сидеть на диетах. «Моя склонность к полноте чудовищно мне мешает по жизни, я постоянно с этим весом борюсь. Как? Как Майя Плисецкая, не жру. А что делать? Рецепт один. Когда резко перестаю есть, то становлюсь очень злым, поэтому сижу дома, закрывшись на ключ, чтобы не сорваться и не быть злой собакой. Но потом я привыкаю к этому состоянию», — рассказывал он в интервью.
Хотя на самом деле в диете певца нет ничего необычного. Сбалансированное, низкалорийное питание и абсолютно никаких поблажек. Здесь мы уже писали о специальном недельном меню Киркорова, где каждый прием пищи подробно расписан.
Конечно, ограничивать себя в любимых «вкусняшках» нелегко. Но результат того стоит! 51-летний певец сейчас находится в отличной форме, и комплименты, которыми осыпали его поклонницы — прямое тому доказательство.
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