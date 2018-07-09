Россиян возмутил снимок Серябкиной

Солистку «Серебра» раскритиковали за развратную футболку

Поклонники решили, что проще ей было и вовсе ничего не надевать.

Ольга Серябкина известна не только своим творчеством, но и весьма пикантными снимками, которые она охотно выкладывает в сеть. То она покажет полностью обнаженное фото, то выставит напоказ немаленький бюст. Конечно, певице не стоит стесняться своей фигуры, но все-таки выставлять ее на всеобщее обозрение — это, пожалуй, слишком смело. По крайней мере, так считают интернет-пользователи.

Но после одного из последних снимков даже самые активные моралисты пришли к выводу, что «голые» фото — вовсе не так уж плохо. По крайней мере, по сравнению со странной розовой футболкой, снизу украшенной пайетками, а сверху почти прозрачной.

@serebro_official

«Это уже перебор», — стали писать в комментариях фолловеры, назвав образ девушки очень пошлым. И даже аппетитная фигура уже не вызвала такого восхищения, как раньше. Кстати, фанаты заметили, что на этом снимке Ольга будто бы поправилась. В общем, как ни крути, а фото ни с какой стороны нельзя назвать удачным.

Между тем недавно Серябкина показала странный купальник с леопардовым принтом, который совершенно не красил девушку. Первое, что заметили подписчики, — бюст певицы в нем уменьшился почти до нулевого размера. Может быть, новым фото она решила доказать, что пышная грудь никуда не делась?

Кажется, Серябкина уверенно движется к вершине рейтинга звезд, которые жить не могут без «голых» фото. А список знаменитостей, которых поклонники полностью одетыми видят редко, велик.