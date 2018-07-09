Россиян возмутил снимок Серябкиной

Поклонники решили, что проще ей было и вовсе ничего не надевать.
Ольга Серябкина известна не только своим творчеством, но и весьма пикантными снимками, которые она охотно выкладывает в сеть. То она покажет полностью обнаженное фото, то выставит напоказ немаленький бюст. Конечно, певице не стоит стесняться своей фигуры, но все-таки выставлять ее на всеобщее обозрение — это, пожалуй, слишком смело. По крайней мере, так считают интернет-пользователи.
Но после одного из последних снимков даже самые активные моралисты пришли к выводу, что «голые» фото — вовсе не так уж плохо. По крайней мере, по сравнению со странной розовой футболкой, снизу украшенной пайетками, а сверху почти прозрачной.
@serebro_official
«Это уже перебор», — стали писать в комментариях фолловеры, назвав образ девушки очень пошлым. И даже аппетитная фигура уже не вызвала такого восхищения, как раньше. Кстати, фанаты заметили, что на этом снимке Ольга будто бы поправилась. В общем, как ни крути, а фото ни с какой стороны нельзя назвать удачным.
Между тем недавно Серябкина показала странный купальник с леопардовым принтом, который совершенно не красил девушку. Первое, что заметили подписчики, — бюст певицы в нем уменьшился почти до нулевого размера. Может быть, новым фото она решила доказать, что пышная грудь никуда не делась?
Кажется, Серябкина уверенно движется к вершине рейтинга звезд, которые жить не могут без «голых» фото. А список знаменитостей, которых поклонники полностью одетыми видят редко, велик.
Чаще всего провокационные кадры, конечно, выкладывают супермодели. Благо, фигура им это позволяет. Только посмотрите соцсети Ирины Шейк, Беллы Хадид, Эмили Ратаковски, Алессандры Амбросио, Кендалл Дженнер. Эти дивы, кажется, уже и сами забыли, как выглядят не в бикини или наряде с глубокими декольте и разрезами до бедра.
Актрисы и певицы тоже любят показывать свое тело. Правда, в основном откровенные снимки появляются в их Instagram во время отдыха. Не так давно, кстати, Наталья Ионова-Чистякова призналась в интервью, что все ее «полуобнаженные» фотографии делает муж. Он же разрешает их и выкладывать на всеобщее обозрение. А вот кто делает снимки на пляже для Кети Топурии, Леди Гаги, Николь Шерзингер, Виктории Бони, Дженнифер Лопес и Ольги Бузовой, неизвестно. Мы собрали целую галерею таких кадров.