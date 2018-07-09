Мягков признался, почему у него нет детей

Исполнитель главных ролей в фильмах « Ирония судьбы или с легким паром», «Служебный роман» и «Гараж» Андрей Мягков , в 80 лет впервые рассказал, почему у них с супругой нет детей. Признание прозвучало в документальном фильме «Первого канала».

В день своего 80-летия, который совпадает с днем семьи любви и верности, народный артист РСФСР рассказал журналистам о своей личной жизни. Так, с супругой актрисой Анастасией Вознесенской он познакомился в школе-студии МХАТ. Мягкову тогда было 23 года, а Воскресенской — 17.

По признанию артиста, это была любовь с первого взгляда. Мягков тогда даже не заметил подруг Вознесенской: Ирину Мирошниченко Веру Алентову . Но, несмотря на крепкий брак, детей в семье актеров так и не появилось. Оба объясняют это загруженностью графиков и преданностью работе.

«Своих не довелось иметь именно из-за профессии. Своя жизнь как-то невольно уходит на второй план, ты о ней меньше думаешь», — рассказал Мягков.

Его супруга Вознесенской добавила: «Мы не строили свою жизнь вне театра и без театра. Мы хотели конечно, но очевидно не в той степени, в которой люди хотят и имеют. Сказать, что это нас как-то травмировало, не могу, потому что я не знаю другой жизни, мне не с чем сравнивать».