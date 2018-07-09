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Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах
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Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Екатерина Климова сфотографировалась без одежды. Популярная актриса ужаснула поклонников телом, по которому расползлись кровавые засосы.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Климова новую опубликовала фотографию. На снимке 40-летняя артистка запечатлена без одежды, облаченная лишь в прозрачные черные трусики, спиной к объективу. Одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа продемонстрировала общественности следы от баночного массажа.
"Привет из СССР👋 пламенный 🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — коротко подписала фотографию Климова. Многочисленные подписчики пришли в ужас от вида спины Екатерины, покрасневшей, а местами и посиневшей после использования банок. Не все одобрили такой метод. Многие напомнили, что по сравнению с советским временем медицина шагнула далеко вперед.
"Я балдю, я вся в засосах!)))", "О боже", "наше раннее детство было очень давно, медицина шагнул намного дальше кровяных засосов…", "Труселя агонь", "Не иначе как поллитровые)))", "Понятно, хотелось показать свои трусики, фигурку (похвастать). Но банки это больше вред, чем польза…", "На сегодняшний день я слышала что банки запрещены, от них не то что нет толку они вредны", "Нихрена тебя отбанковали! За что шь тебе такая учесть? каму ты сделала плохо? Давай дорогая скидывай с себя хворь и с новыми силами в бой!", "Божья коровка", — высказались пользователи Сети.
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