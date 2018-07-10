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Модель носит татуировки вместо одежды
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Модель носит татуировки вместо одежды 

WDay.ru 17 минут назад
Фото: WDay.ru
На теле девушки почти не осталось чистого места.
32-летней Николь Стефан не нужно думать, что ей надеть. Все ее тело покрыто татуировками, которые заменяют девушке одежду. Татурировщица и татумодель из немецкого города Дрезден гордится своим телом и не считает себя фриком.
«Если у тебя нет своего мнения, мнение других людей становится твоей реальностью», — пишет Николь умные изречения в Instagram, объясняя свое пристрастие.
Любимый человек модели ее увлечение разделяет. У парня тоже есть татуировки, правда, в более разумных пределах.
«Надо любить человека, который наслаждается твоим безумием, а не идиотов, которые пытаются сделать тебя нормальной», — говорит Николь.
Стать мастером тату и сделать свой первый рисунок на коже девушка решила в 14 лет. Тогда она, как и все ее сверстницы, заслушивалась группой Backstreetboys. Вся комната Николь была в постерах с этими парнями. Особенно полюбился ей Эл Джей Маклин — красавчик с татуировкой на всю руку.
«Я хочу так же», — решила тогда Николь. С тех пор девушка не может остановиться. Татуировки на теле Николь растут в геометрической прогрессии. Только взгляните на ее фото четырехлетней давности.
Однако для многих Николь — это настоящий шедевр. Девушку часто приглашают для съемок известные немецкие фотографы и операторы. Она рисует для клипов немецких музыкантов, а также является членом жюри шоу Horror Tattoos в Штутгарте.
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