Модель носит татуировки вместо одежды

На теле девушки почти не осталось чистого места.

32-летней Николь Стефан не нужно думать, что ей надеть. Все ее тело покрыто татуировками, которые заменяют девушке одежду. Татурировщица и татумодель из немецкого города Дрезден гордится своим телом и не считает себя фриком.

Публикация от Nicilisches (@nicilisches) 4 Июл 2018 в 2:37 PDT

«Если у тебя нет своего мнения, мнение других людей становится твоей реальностью», — пишет Николь умные изречения в Instagram, объясняя свое пристрастие.

Публикация от Nicilisches (@nicilisches) 3 Июл 2018 в 2:50 PDT

Любимый человек модели ее увлечение разделяет. У парня тоже есть татуировки, правда, в более разумных пределах.

«Надо любить человека, который наслаждается твоим безумием, а не идиотов, которые пытаются сделать тебя нормальной», — говорит Николь. Публикация от Nicilisches (@nicilisches) 14 Июн 2018 в 3:05 PDT

Стать мастером тату и сделать свой первый рисунок на коже девушка решила в 14 лет. Тогда она, как и все ее сверстницы, заслушивалась группой Backstreetboys. Вся комната Николь была в постерах с этими парнями. Особенно полюбился ей Эл Джей Маклин — красавчик с татуировкой на всю руку.

«Я хочу так же», — решила тогда Николь. С тех пор девушка не может остановиться. Татуировки на теле Николь растут в геометрической прогрессии. Только взгляните на ее фото четырехлетней давности.

Однако для многих Николь — это настоящий шедевр. Девушку часто приглашают для съемок известные немецкие фотографы и операторы. Она рисует для клипов немецких музыкантов, а также является членом жюри шоу Horror Tattoos в Штутгарте.