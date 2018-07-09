«Страхолюдины»: Бородина высказалась о поклонниках

Телеведущая Ксения Бородина внезапно решила обратиться к своим подписчикам в Инстаграме совсем не в дружелюбном тоне. Видимо, Ксению утомили злые комментарии, и на этот раз она решила нанести первый удар сама. Подписчики оскорбились и пообещали отписаться от звезды «Дома — 2».

35-летняя телеведущая Ксения Бородина невероятно популярна в соцсетях. Ее аккаунт в Инстаграме насчитывает более 11 миллионов подписчиков. Больше в нашей стране только у рэпера Тимати и коллеги Бородиной — Ольги Бузовой. Отношения Ксении с поклонниками в соцсетях напоминают итальянские страсти. То она их благодарит и бесконечно любит, то ни с того ни с сего пишет, что они неудачники. Сейчас бессменная ведущая долгоиграющего проекта «Дом — 2» на ТНТ отдыхает с мужем и детьми в Турции . Видимо, Ксении стало на отдыхе скучно и захотелось ощутить накал эмоций. Телезвезда опубликовала снимок в коротких шортах и сразу написала, что он будет раскритикован недоброжелателями. Видимо, Ксения решила, что лучшая защита — нападение, и ответила заранее на все нелестные комментарии, которых еще не было. Особенно читателей Бородиной удивил финал ее послания.

«При моем небольшом росте ноги у меня пропорциональны телу, никто не идеален конечно, но я собой вполне довольна, в отличие от людей, которые с массой комплексов пытаются отыскать недостатки других, тем самым отвести взгляд от себя, потому что сами страхолюдины и неудачники. Причем я не про внешность, а про гниль души. А вообще это фото заряжено на позитивчик», — написала Ксения. В Сети возмутились такому отношению к людям, которые еще не успели написать ничего плохого, а уже «страхолюдины» и «неудачники». Подписчики Бородиной заметили, что она всегда слишком болезненно реагирует на критику, и виной тому ее комплексы, а не злые комментаторы.

«Ксения, такие слова говорить о подписчиках — показатель Вашей ограниченности» «Какое хамство и высокомерие, сейчас все отпишутся и останешься ты без рекламы» «Раз все устраивает, зачем на носочки встала? Смешная» «Вот это „позитивчик“. Сначала ушат грязи вылила» «Зазведилась совсем Ксюша, одна реклама и самолюбование» Кстати, недавно поклонников Ксении Бородиной удивил ее слишком шикарный завтрак в турецком отеле, который большинство из них вряд ли когда-нибудь сможет позволить.