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Бледанс прокомментировала роман с молодым актером
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Бледанс прокомментировала роман с молодым актером 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Актриса Эвелина Бледанс ответила на слухи о своем романе с молодым актером Аристархом Венесом.
Накануне СМИ сообщили о романе телеведущей и актрисы Эвелины Бледанс с 28-летним актером, звездой сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты» Аристархом Венесом. Вместе их заметили на фестивале «Алые паруса Артека» в Крыму и даже видели целующимися на Красной площади.
Вместе Эвелина и Аристарх играют любовников в спектакле «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов», это, по словам инсайдеров, их и сблизило. Хорошо Аристарх относится и к сыну Эвелины Семочке. В беседе со StarHit актриса прокомментировала слухи.
В личной жизни у меня все хорошо. Мы с Аристархом прекрасно проводим время и на сцене, и за ее пределами,
— отрезала она. Надо отметить, что Эвелина и Аристарх могли сойтись на почве расставания с избранниками: актриса в прошлом году разошлась с супругом Александром Семиным, а актер рассталась с фотографом Анной Горбачевой после нескольких лет романа.
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