Бледанс прокомментировала роман с молодым актером

Накануне СМИ сообщили о романе телеведущей и актрисы Эвелины Бледанс с 28-летним актером, звездой сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты» Аристархом Венесом. Вместе их заметили на фестивале «Алые паруса Артека» в Крыму и даже видели целующимися на Красной площади.

Вместе Эвелина и Аристарх играют любовников в спектакле «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов», это, по словам инсайдеров, их и сблизило. Хорошо Аристарх относится и к сыну Эвелины Семочке. В беседе со StarHit актриса прокомментировала слухи.

В личной жизни у меня все хорошо. Мы с Аристархом прекрасно проводим время и на сцене, и за ее пределами,