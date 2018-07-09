«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией 

Николай Басков опубликовал в своем Инстаграмме новую фотографию. На снимке певец запечатлен вместе с Аллой Пугачевой, которую певец нежно приобнял для кадра.
Но внимание подписчиков привлек неестественный вид обоих артистов.
Алла, что с тобой?
— обратился к звезде один из подписчиков.
Не живые глаза у Аллы
— написал другой поклонник.
Сами на себя не похожи,
— отметил подписчик.
А кое-кто не стеснялся в выражениях:
Роскошная мумия
— сомнительный комплимент оставили в комментариях к снимку.
Коля это свои глаза такие у Аллы?
— многие поклонники обратили внимание на будто бы неживые глаза Пугачевой. Но не все были столь категоричны в суждениях. Большинство все-таки отметили, что и Примадонна, и Николай Басков в превосходной форме.
@nikolaibaskov
Артист похудел и обновил цвет волос, а Алла Борисовна, как всегда, неподвластна времени.