«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией

Николай Басков опубликовал в своем Инстаграмме новую фотографию. На снимке певец запечатлен вместе с Аллой Пугачевой , которую певец нежно приобнял для кадра.

Но внимание подписчиков привлек неестественный вид обоих артистов.

Алла, что с тобой?

— обратился к звезде один из подписчиков.

Не живые глаза у Аллы

— написал другой поклонник.

Сами на себя не похожи,

— отметил подписчик.

А кое-кто не стеснялся в выражениях:

Роскошная мумия

— сомнительный комплимент оставили в комментариях к снимку.

Коля это свои глаза такие у Аллы?

— многие поклонники обратили внимание на будто бы неживые глаза Пугачевой. Но не все были столь категоричны в суждениях. Большинство все-таки отметили, что и Примадонна, и Николай Басков в превосходной форме.

@nikolaibaskov

Артист похудел и обновил цвет волос, а Алла Борисовна, как всегда, неподвластна времени.