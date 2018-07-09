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Юлия Савичева поборола свой главный страх
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Юлия Савичева поборола свой главный страх 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
В своем Instagram Юлия Савичева поделилась с подписчиками тем, что всегда боялась таких прекрасных созданий, как лошадей.
Она признается, что всегда боялась агрессивного поведения со стороны этих грациозных созданий. Но сейчас Юлия решила побороть свои страхи. Поэтому певица отправилась в конюшню и подружилась там с двумя лошадками.
Сначала она долго не решалась погладить животных, но после разговора с ними одна из лошадей охотно пошла на контакт и была рада ласке. Однако, Савичева так и не решилась прокатиться верхом.
Фанаты Юлии поддержали ее в борьбе со своими фобиями:
"Обожаю лошадок! Юлец, молодец, что переборола страх, они подарят тебе много восхитительных моментов!😁👍💝"
"Лошади очень умные. Просто так никого лягать не станут. 😁 Они очень верные, добрые и красивые. "
Несмотря на свой страх прокатиться верхом, ей очень понравилась встреча с лошадьми. По словам Юлии, они очень добрые, а их взгляд умный и проникновенный. С этого момента лошади больше ей не кажутся страшными или агрессивными. Вероятнее всего, Юлия поборола свой страх раз и навсегда.
Женский форум
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