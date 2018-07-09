Юлия Савичева поборола свой главный страх 

В своем Instagram Юлия Савичева поделилась с подписчиками тем, что всегда боялась таких прекрасных созданий, как лошадей.
Раньше я боялась подходить к лошадям. Мне казалось, что они могут укусить или лягнуть. С этими двумя красотками я познакомилась недавно. Все таки решила перебороть себя. Сначала долго говорила с ними. Белая лошадь была более дружелюбно настроена. Она сразу подошла ко мне и я решилась ее погладить. Восторг! Такие умные глаза! Как-будто они все чувствуют и понимают!
Она признается, что всегда боялась агрессивного поведения со стороны этих грациозных созданий. Но сейчас Юлия решила побороть свои страхи. Поэтому певица отправилась в конюшню и подружилась там с двумя лошадками.
Сначала она долго не решалась погладить животных, но после разговора с ними одна из лошадей охотно пошла на контакт и была рада ласке. Однако, Савичева так и не решилась прокатиться верхом.
Фанаты Юлии поддержали ее в борьбе со своими фобиями:
"Обожаю лошадок! Юлец, молодец, что переборола страх, они подарят тебе много восхитительных моментов!😁👍💝"
"Лошади очень умные. Просто так никого лягать не станут. 😁 Они очень верные, добрые и красивые. "
Несмотря на свой страх прокатиться верхом, ей очень понравилась встреча с лошадьми. По словам Юлии, они очень добрые, а их взгляд умный и проникновенный. С этого момента лошади больше ей не кажутся страшными или агрессивными. Вероятнее всего, Юлия поборола свой страх раз и навсегда.