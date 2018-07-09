Юлия Савичева поборола свой главный страх

Она признается, что всегда боялась агрессивного поведения со стороны этих грациозных созданий. Но сейчас Юлия решила побороть свои страхи. Поэтому певица отправилась в конюшню и подружилась там с двумя лошадками.

Сначала она долго не решалась погладить животных, но после разговора с ними одна из лошадей охотно пошла на контакт и была рада ласке. Однако, Савичева так и не решилась прокатиться верхом.

Фанаты Юлии поддержали ее в борьбе со своими фобиями:

"Обожаю лошадок! Юлец, молодец, что переборола страх, они подарят тебе много восхитительных моментов!😁👍💝"

"Лошади очень умные. Просто так никого лягать не станут. 😁 Они очень верные, добрые и красивые. "

Несмотря на свой страх прокатиться верхом, ей очень понравилась встреча с лошадьми. По словам Юлии, они очень добрые, а их взгляд умный и проникновенный. С этого момента лошади больше ей не кажутся страшными или агрессивными. Вероятнее всего, Юлия поборола свой страх раз и навсегда.