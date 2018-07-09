Нюша спровоцировала подписчиков на новые вопросы 

В своем Instagram певица поздравила своих фанатов с Днем семьи, любви и верности.
Также она пожелала всем счастья и любви, особенно ценить друг друга в этот праздничный день.
Пользователи не оставили этот пост без внимания. На фото видно, как муж Нюши — Игорь Сивов, приобнимает ее за живот. Пара пока что не распространяется, кто у них будет: мальчик или девочка. Но они не скрывают, что певица в положении. Нюша не рассказывает своим фанатам, на каком она месяце, только лишь демонстрирует факт своей беременности. Несмотря на то, что артистка официально заявляла о своем положении, некоторые читатели её Instagram были искренне удивлены.
"Мне кажется, что ты бемеренна"
"Похоже, что в положении😆"
"Нюша, ты беременна?"
"Если не секрет, когда срок?"
"Какой срок беременности?"
— пишут подписчики.
Большинство пользователей поддержали праздничный флешмоб и опубликовали фото своих семей, пожелали счастья и радости. К поздравлениям присоединились и другие звезды: Виктория Дайнеко, Мария Кожевникова, Алсу.