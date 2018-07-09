Нюша спровоцировала подписчиков на новые вопросы

Также она пожелала всем счастья и любви, особенно ценить друг друга в этот праздничный день.

Пользователи не оставили этот пост без внимания. На фото видно, как муж Нюши — Игорь Сивов , приобнимает ее за живот. Пара пока что не распространяется, кто у них будет: мальчик или девочка. Но они не скрывают, что певица в положении. Нюша не рассказывает своим фанатам, на каком она месяце, только лишь демонстрирует факт своей беременности. Несмотря на то, что артистка официально заявляла о своем положении, некоторые читатели её Instagram были искренне удивлены.

"Мне кажется, что ты бемеренна"

"Похоже, что в положении😆"

"Нюша, ты беременна?"

"Если не секрет, когда срок?"

"Какой срок беременности?"

— пишут подписчики.