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Басков рассекретил свадьбу Бузовой
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Басков рассекретил свадьбу Бузовой 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
"Натуральный блондин" отечественной эстрады намекнул, что поющая ведущая сыграет свадьбу с бывшим бойфрендом. О кандидатуре жениха Николай Басков написал на своей странице в Instagram.
"Друзья! Если Тимофей Майоров сделает Ольге Бузовой предложение, пока другие претенденты ее сердце не завоюют, то обещаю вести их свадьбу лично", — заявил Басков. При этом он опубликовал два фото.
На одном из снимков бизнесмен целует Ольгу в щеку, а она счастливо улыбается. Отметим, ранее у Майорова и Бузовой был роман, который начался в 2009 году.
Недавно появились слухи, что бывшие возлюбленные вновь воссоединились. Во всяком случаи, поклонники ведущей "Дома-2" в этом уверены.
После заявления Баскова они сразу принялись обсуждать предстоящую свадьбу. Сама же Ольга ситуацию пока никак не прокомментировала.
Ранее певица сообщила, что согласна выйти замуж за 27-летнего полузащитника российской сборной по футболу Дениса Чернышева. "Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте — я без макияжа выгляжу на 18. Жду звонка. Подружки одобрили", — заявила Бузова в специальном видеоролике.
Похоже, что любовь к футболистам у ведущей в крови. Напомним, 26 июня 2012 года она вышла замуж за игрока столичного "Локомотива" Дмитрия Тарасова. 30 декабря 2016 года они развелись.
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