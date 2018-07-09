Басков рассекретил свадьбу Бузовой

"Натуральный блондин" отечественной эстрады намекнул, что поющая ведущая сыграет свадьбу с бывшим бойфрендом. О кандидатуре жениха Николай Басков написал на своей странице в Instagram.

"Друзья! Если Тимофей Майоров сделает Ольге Бузовой предложение, пока другие претенденты ее сердце не завоюют, то обещаю вести их свадьбу лично", — заявил Басков. При этом он опубликовал два фото.

На одном из снимков бизнесмен целует Ольгу в щеку, а она счастливо улыбается. Отметим, ранее у Майорова и Бузовой был роман, который начался в 2009 году.

Недавно появились слухи, что бывшие возлюбленные вновь воссоединились. Во всяком случаи, поклонники ведущей "Дома-2" в этом уверены.

После заявления Баскова они сразу принялись обсуждать предстоящую свадьбу. Сама же Ольга ситуацию пока никак не прокомментировала.

Ранее певица сообщила, что согласна выйти замуж за 27-летнего полузащитника российской сборной по футболу Дениса Чернышева . "Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте — я без макияжа выгляжу на 18. Жду звонка. Подружки одобрили", — заявила Бузова в специальном видеоролике.