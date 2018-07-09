Шведская модель поразила бесконечными ногами

Ия Остергрен снова похвасталась своими бесконечно длинными ногами, опубликовав очередное соблазнительное фото.

Шведская красавица позирует на снимке в черном нижнем белье и босоножках на высоком каблуке.

@iostergren

Восторженные поклонники 35-летней модели без ума от ее фигуры, тонкой талии и особенно длинных ног. За тринадцать часов фото набрало 15 тысяч лайков.

Подписчики не скрывают своих чувств, называя ее великолепной, превосходной, ослепительной и просто идеальной женщиной. При этом многие интересуются, с помощью каких именно тренировок Ия получила такое совершенное тело.

Однако так было не всегда: в школе ноги девушки и нестандартные пропорции тела были поводом для едких насмешек.

Впрочем, сейчас Ия абсолютна уверена в себе и активно продвигает себя в соцсетях.