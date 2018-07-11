Дмитрий Маликов обидел дочь

48-летний певец вовсю наслаждается отцовством, мальчик, который родился от суррогатной матери в этом году, греет душу Дмитрия Маликова . Он до такой степени вошел в роль отца сына, что даже сумел обидеть свою дочь.

18-летняя Стефания, дочь звездной пары, очень обрадовалась появлению Марка. Она выкладывала милые фотографии с малышом на руках и даже не думала о том, чтобы ревновать к ребенку, однако Маликов опубликовал такой пост, который вызвал у Стефании обиду.

Недавно Дмитрий и Стефания посетили выставку Василия Верещагина в Третьяковской галерее. После этого Дмитрий опубликовал фото с дочерью, оставив следующий комментарий: «Культпоход с доченькой в музей… Что может быть прекраснее?! Только с сыном на футбол!»

Возможно, Маликов пытался так пошутить, однако Стефании такой юмор не понравился. В комментарии к посту она написала: «Обидно!»

Напомним, что это уже не первый раз, когда Маликов позволяет себе жесткий юмор. Не так давно он опубликовал неоднозначное видео. Маликов заявил Стефании, что она приемная дочь, девочка побежала к маме в расстроенных чувствах. Маликов же в ответ кричал, что это была всего лишь шутка.

Стефания однажды заявила, что уже вышла из того возраста, когда ревность может взыграть: «Представляю себя многодетной мамой. Разве я смогла бы любить кого-то меньше, а кого-то больше? Такое просто невозможно».