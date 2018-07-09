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Седокова и ее бывший муж наконец поделили дочь
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Седокова и ее бывший муж наконец поделили дочь 

Пятый канал 9 часов назад
Фото: Пятый канал
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова и ее бывший супруг бизнесмен Максим Чернявский, наконец, решили вопрос об опеке над их общей дочерью. Об этом сообщила в соцсети бабушка шестилетней Моники Марина Чернявская.
— Счастье есть, и я тоже очень счастлива, мировое соглашение подписано! Моника уже в самолёте, летит на Кипр, ко мне. А 19 июля будет большой праздник — Моне семь лет, и мама готовится праздновать. Я уверена, это будет что-то грандиозное для Манюни, её мама это умеет, — написала она в соцсетях.
Чернявская также рассказала, что экс-супруги разделят опеку над дочерью поровну. Жить Моника, как и раньше, будет в Америке с отцом, так как учится в школе Лос-Анджелеса. А Анна сможет забирать дочь на каникулы или встречаться с ней в любое время, пишет 7days.ru.
В начале мая Анна Седокова рассказала, что бывший муж, бизнесмен Максим Чернявский, забрал дочь Монику и пытался через суд лишить её родительских прав. Девочка живёт с отцом в США, певица общается с ней по телефону или в присутствии надзирателя.
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