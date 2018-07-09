Раскрылись подробности семейной драмы певца Данко

Ранее стало известно, что 46-летний Александр Фадеев (Данко) оставил свою гражданскую супругу Наталью Устиненко с двумя детьми на руках. Новой избранницей звезды 90-х, исполнителя песни «Московская ночь» стала 30-летняя Мария Силуянова.

Ни для кого не секрет, что младшая дочка певца — четырехлетняя Агата появилась на свет с диагнозом ДЦП. У пары есть старшая дочка 13-летняя София. Экс-супруги делали все возможное, чтобы собрать средства на реабилитацию Агаты, которая нуждалась в дорогостоящем лечении. За развитием семейной драмы артиста, без преувеличения, наблюдала вся страна. Сам Данко не раз становился героем ТВ-шоу, в которых он рассказывал о болезни малышки и просил поклонников помочь ему найти деньги на медикаменты.

Как гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что певец Данко закрутил роман с диджеем Марией Силуяновой. Влюбленные часто делятся в Instagram романтическими снимками. По мнению фанатов, Данко уже давно мог сыграть тайную свадьбу. Поклонники задали возлюбленной артиста провокационные вопросы, спросив ее о том, занимается ли девушка с младшей дочкой певца.

На что Мария ответила следующее: «Мужчины уходят от женщин. Но не от детей. За это не волнуйтесь, Александр прекрасный отец». К слову, бывшая жена артиста Наталья Устиненко о разрыве с Данко говорить отказывается и эту информацию никак не комментирует. Поклонники артиста с нетерпением ожидают первого совместного интервью экс-супругов, в котором они могли бы рассказать о причинах разлада.