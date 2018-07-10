Темникова показала округлившийся живот

«На весах плюс 5 кг. На фото плюс 3 максимум. Нормальные люди летом стройнеют. Я — как обычно)) а еще только середина лета. Скоро клип на "немодные". Надо перестать есть ночами.. чами.. чами. Пишу это все и доедаю твикс. Как сделать первый шаг к норм питанию? Кто знает? Ибо я все на завтра… или с понедельника», — посетовала она.

Подписчики хвалят фигуру певицы, отмечая, что ей идут небольшие округлости.

А вы худеете или поправляетесь летом?