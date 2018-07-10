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Темникова показала округлившийся живот
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Темникова показала округлившийся живот 

Passion.ru 13 часов назад
Фото: Passion.ru
33-летняя Елена Темникова пожаловалась на лишние килограммы.
«На весах плюс 5 кг. На фото плюс 3 максимум. Нормальные люди летом стройнеют. Я — как обычно)) а еще только середина лета. Скоро клип на "немодные". Надо перестать есть ночами.. чами.. чами. Пишу это все и доедаю твикс. Как сделать первый шаг к норм питанию? Кто знает? Ибо я все на завтра… или с понедельника», — посетовала она.
Подписчики хвалят фигуру певицы, отмечая, что ей идут небольшие округлости.
А вы худеете или поправляетесь летом?
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