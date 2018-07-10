«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником

А вот ее накачанный пресс вызвал восхищение.

Отдыхающая в Испании Наталья Подольская продолжает радовать поклонников пляжными фото. Но на этот раз она выбрала очень забавный пляжный лук: белое бра и черный низ купальника на длинных лямках с высокой линией бедра.

«Вид завораживает. Я конечно имею в виду море за спиной», — кокетливо подписала певица снимок. Разумеется, поклонники тут же начали уверять звезду, что моря-то они и не заметили, все внимание перетянула на себя фигура 36-летней исполнительницы.

Напомним, певица уже рассказывала о том, как ей удалось добиться такой прекрасной формы. «С утра спортивной активности нет. Периодами хожу в тренажерный зал: месяц посещаю, два месяца — нет. Занимаюсь по определенной системе, когда упражнения выполняются в специальном костюме с электродами, которые бьют током», — открывала секреты Подольская.

@nataliapodolskaya

А вот купальник подписчиков заставил улыбнуться. Действительно, смотрится он слегка экстравагантно. Некоторые же и вовсе посоветовали Наталье выбирать наряды поскромнее. Видимо, им не понравилось, что певица слишком уж обнажила бедра.

Тем не менее, Подольская уловила как минимум два главных тренда этого лета. Во первый, в пляжной моде сейчас актуален минимализм, в том числе, и в цветовых решениях. И черно-белая гамма тут приходится как нельзя более кстати.

Во-вторых модели в стиле ретро — плавки с завышенной талией и бра в стиле 50-х годов тоже находятся в фокусе. Между прочим, большинство таких купальников — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто не сильно хочет демонстрировать слишком много тела остальным курортникам. К тому же, они помогут скрыть незначительные недостатки фигуры.