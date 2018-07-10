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Дочь Кардашьян начала сниматься в рекламе
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Дочь Кардашьян начала сниматься в рекламе 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Рамблер
Маленькая Норт Уэст, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, снялась для рекламы люкового бренда Fendi вместе со своей мамой и бабушкой — Крис Дженнер.
Пятилетняя Норт ещё не догадывается о своей славе. Уже в таком юном возрасте, девочке удалось заключить контракт с таким крупным брендом, как Fendi.
Fendi
Рекламная кампания приурочена к десятилетию запуска знаменитой линейки сумок Peekaboo. Все образы на фото собраны из аксессуаров бренда Fendi. Съемки, прошедшие в Лос-Анджелесе, уникальны тем, что они объединяют все три поколения телесемьи Кардашьян.
У Кайли Дженнер тоже имеется контракт с брендом Fendi. Среди вещей телезвезды есть не только аксессуары и одежда этого бренда, но и коляска со знаменитым принтом для ее дочери Сторми.
@kyliejenner
Семейство Кардашьян не единственные, кто заключил контракт с брендом. Также его рекламировали дочери Юэна Макрегора — Клара и Эстер Макгрегор.
Женский форум  Ещё 3 источника 
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