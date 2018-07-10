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Звезды, потерявшие детей
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Звезды, потерявшие детей 

Рамблер 3 часа назад
Актёры получают огромные гонорары, имеют множество знаменитых друзей и поклонников, близко общаются с крупными политиками и даже президентами. Но даже им приходится переживать трагедии, связанные с болезнями и смертями близких.
1. Джон Траволта и его сын. Джетт Траволта погиб в 2009 году в возрасте 16 лет от эпилептического припадка. После смерти сына актёр долго переживал и отказывался от съёмок, но семья помогла ему прийти в себя.
2. Дмитрий Певцов и его сын. В 2012 году погиб сын актёра Данила от гражданского брака с Ларисой Блажко. Обстоятельства смерти молодого человека остались невыясненными.
3. Сильвестр Сталлоне. Голливудская звезда потерял сына от первого брака в 2012 году. Сейдж умер в 36 лет от сердечного приступа.
4. Елена Захарова и её дочь. В 2011 году восьмимесячная дочь Елена Анна-Мария скончалась от острой инфекции.
5. Валентин Гафт и его дочь. Ольга, дочь актёра от второго брака, покончила с собой в 2002 году. 28-летняя девушка в предсмертной записке обвинила в смерти родителей.
6. Майк Тайсон и его дочь. 4-летняя Иксодес запуталась в шнуре от беговой дорожки и погибла от удушения.
7. Ирина Безрукова и её сын. В 2015 году умер сын актрисы и её экс-супруга Игоря Ливанова 25-летний Андрей. Одна из версий говорит в пользу несчастного случая.
Женский форум
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