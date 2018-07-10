Звезды, потерявшие детей

Актёры получают огромные гонорары, имеют множество знаменитых друзей и поклонников, близко общаются с крупными политиками и даже президентами. Но даже им приходится переживать трагедии, связанные с болезнями и смертями близких.

1. Джон Траволта и его сын. Джетт Траволта погиб в 2009 году в возрасте 16 лет от эпилептического припадка. После смерти сына актёр долго переживал и отказывался от съёмок, но семья помогла ему прийти в себя.

2. Дмитрий Певцов и его сын. В 2012 году погиб сын актёра Данила от гражданского брака с Ларисой Блажко. Обстоятельства смерти молодого человека остались невыясненными.

3. Сильвестр Сталлоне . Голливудская звезда потерял сына от первого брака в 2012 году. Сейдж умер в 36 лет от сердечного приступа.

4. Елена Захарова и её дочь. В 2011 году восьмимесячная дочь Елена Анна-Мария скончалась от острой инфекции.

5. Валентин Гафт и его дочь. Ольга, дочь актёра от второго брака, покончила с собой в 2002 году. 28-летняя девушка в предсмертной записке обвинила в смерти родителей.

6. Майк Тайсон и его дочь. 4-летняя Иксодес запуталась в шнуре от беговой дорожки и погибла от удушения.