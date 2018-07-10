Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка

Гоген Солнцев выложил фото с женой и младенцем

Экс-звезда «Дома-2» решил стать отцом.

«Она даст фору любой молодухе», — говорит о своей 63-летней жене Екатерине бывший участник шоу «Дом-2» Гоген Солцев. 37-летнего мужчину разница в возрасте с супругой никак не смущает.

«Мне с ней комфортно и гармонично! До сих пор помню наш первый интим, мы не испытывали стеснения. Я понял, что в сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушкам», — рассказывал как-то Гоген.

Они встречались несколько лет, а три месяца назад решили пожениться. С тех пор все фотографии Гогена в Instagram исключительно с супругой.

Пара часто путешествует. То они на море, то в горах. Вот Гоген делает любимой Кате массаж, а вот они вместе смотрят футбол. Болеют, конечно, за Россию.

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 9 Июл 2018 в 12:42 PDT А накануне Гоген и вовсе озадачил подписчиков: выложил фото с женой и… младенцем. Малыш лежал в коляске, которую катил Гоген. Фото было сделано в магазине детской одежды.

«Признаюсь, что случилось чудо! Катюша сделала мне невероятный подарок, — написал Гоген в соцсетях. — Я думаю, вы порадуетесь за нас! Но нужно немного подождать. Как же мне хочется поделиться этим событием! И спасибо тебе, моя любимая! Это настоящий праздник для тебя и для меня».

Подписчики тут же начали гадать: неужели 63-летняя Екатерина родила мужу ребенка. Большинство склонялись к тому, что Гоген просто лишний раз пиарится. Другие решили, что пара усыновила малыша или последовала примеру Максима Галкина Аллы Пугачевой , воспользовавшись услугами суррогатной матери.

Сам Гоген заверил, что совсем скоро раскроет тайну. Поэтому с прибавлением поздравлять пока не будем.