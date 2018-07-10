Самые горячие жены футболистов

У футбольных команд и отдельных игроков миллионы фанатов по всему миру. Но самую горячую поддержку они получают от любимых жён, которые не осудят их даже в случае полного фиаско. А как выглядят супруги спортсменов?

1. После матча сборной России и сборной Испании на футбольном чемпионате вратарь Игорь Акинфеев стал чуть ли не национальным героем. Жена Игоря — модель Екатерина Герун. В 2014 году она подарила мужу сына Даниила, в 2015 — дочь Евангелину.

2. Полузащитник сборной Алан Дзагоев уже шесть лет женат. Его супруга Зарема — артистка московского ансамбля «Алания». У пары двое малышей: дочь Элана (2013) и сын Хетаг (2016).

3. Супруга ещё одного полузащитника Роман Зобнин рамина довольно долго не интересовалась футболом, но позже втянулась и стала посещать матчи с участием супруга. Впрочем, это не мешает ей воспитывать сына Роберта (2016).

4. Юрий Жирков — обладатель массы наград и титулов и отличный семьянин. Он в браке уже десять лет, в семье подрастает трое детей.