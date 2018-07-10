Кто узнает звезд без макияжа

Звёзды кажутся нам чуть ли не богами и богинями. Они всегда прекрасно выглядят: безукоризненный макияж, превосходная укладка, тщательно подобранные наряды и аксессуары. За этим блеском стоит работа целой команды стилистов, парикмахеров, визажистов, ассистентов и помощников. А что если подсмотреть за кумиром в обычной ситуации, когда он просто выбежал в магазин или решил прогуляться по пляжу?

1. Кайли Дженнер не стесняется появляться не публике без макияжа. Она уверена, что важно быть собой и нет никакой необходимости себя скрывать.

2. Бейонсе — одна из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе. Певица и мать троих детей — образец для подражания для многих женщин, но в её жизни бывают не слишком приятные моменты, как, например, несколько фотографий, сделанных на Суперкубке в 2013 году.

3. Актриса София Вергара в свои 46 лет выглядит прекрасно и рядом со своим 27-летний сыном кажется его подружкой. Кстати, поклонники ценят Софию не только за артистическое дарование, но и за отменное чувство юмора.