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Кто узнает звезд без макияжа
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Кто узнает звезд без макияжа 

Рамблер 52 минуты назад
Звёзды кажутся нам чуть ли не богами и богинями. Они всегда прекрасно выглядят: безукоризненный макияж, превосходная укладка, тщательно подобранные наряды и аксессуары. За этим блеском стоит работа целой команды стилистов, парикмахеров, визажистов, ассистентов и помощников. А что если подсмотреть за кумиром в обычной ситуации, когда он просто выбежал в магазин или решил прогуляться по пляжу?
1. Кайли Дженнер не стесняется появляться не публике без макияжа. Она уверена, что важно быть собой и нет никакой необходимости себя скрывать.
2. Бейонсе — одна из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе. Певица и мать троих детей — образец для подражания для многих женщин, но в её жизни бывают не слишком приятные моменты, как, например, несколько фотографий, сделанных на Суперкубке в 2013 году.
3. Актриса София Вергара в свои 46 лет выглядит прекрасно и рядом со своим 27-летний сыном кажется его подружкой. Кстати, поклонники ценят Софию не только за артистическое дарование, но и за отменное чувство юмора.
4. Ким Кардашьян — это настоящий феномен в мире моды. Вряд ли заслуги Ким велики, но она — одна из самых узнаваемых селебрити в мире, у неё миллионы подписчиков и сотни тысяч подражательниц. Увидеть Ким без макияжа удаётся нечасто, но даже скептики вынуждены признать, что внешностью природа девушку не обделила.
Женский форум
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