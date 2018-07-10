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Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
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Опубликовано откровенное интервью Пугачевой 

Рамблер 28 минут назад
Примадонна российской эстрады уже около десяти лет избегает больших интервью. Как говорит сама Алла Пугачева, ее жизнь сейчас посвящена семье, а в частности, маленьким детям. Однако исключение все же было сделано, и в мае в московском театре имени Ермоловой при полном зале зрителей состоялся ее большой и откровенный разговор с Олегом Меньшиковым. Интервью проходило в рамках программы артиста "ОМ Олега Меньшикова".
Запись разговора с Аллой Борисовной стала вторым эпизодом нового проекта Меньшикова на его Youtube-канале.
Напомним, что присутствие на встрече было отнюдь не бесплатным: билеты в зал стояли от 7 до 20 тысяч рублей.
Женский форум
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