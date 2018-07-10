Опубликовано откровенное интервью Пугачевой

Примадонна российской эстрады уже около десяти лет избегает больших интервью. Как говорит сама Алла Пугачева , ее жизнь сейчас посвящена семье, а в частности, маленьким детям. Однако исключение все же было сделано, и в мае в московском театре имени Ермоловой при полном зале зрителей состоялся ее большой и откровенный разговор с Олегом Меньшиковым . Интервью проходило в рамках программы артиста "ОМ Олега Меньшикова".

Запись разговора с Аллой Борисовной стала вторым эпизодом нового проекта Меньшикова на его Youtube-канале.

Напомним, что присутствие на встрече было отнюдь не бесплатным: билеты в зал стояли от 7 до 20 тысяч рублей.