Бузова рассказала про свои школьные годы

Бывшая участница "Дома-2" поздравила школьника, набравшего 400 баллов ЕГЭ.

Певица призналась, что сама обожала контрольные в школе. По ее словам, именно они дали ей понять, что любой цели можно добиться, упорно работая над собой и своими результатами.

"Ничего не даётся легко, любая победа — результат тяжелого и упорного труда", — утверждает Ольга.

Поэтому она поздравила отличника, который набрал 400 баллов на заменах ЕГЭ. Надо отметить, это максимальный результат, которого можно достичь на этом экзамене. Знаменитый выпускник стал первым в истории, кто смог добиться таких результатов. Он сдавал русский язык, математику, биологию и химию.

Также телеведущая отметила, что родители этого школьника гордятся им, ведь таких результатов достигает далеко не каждый выпускник и будущий абитуриент.

В заключение, певица дала всем напутствие, что надо идти к своей мечте и не пасовать перед трудностями, с которыми приходится сталкиваться на пути.