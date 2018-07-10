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Бузова рассказала про свои школьные годы
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Бузова рассказала про свои школьные годы 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @buzova86
Бывшая участница "Дома-2" поздравила школьника, набравшего 400 баллов ЕГЭ.
Певица призналась, что сама обожала контрольные в школе. По ее словам, именно они дали ей понять, что любой цели можно добиться, упорно работая над собой и своими результатами.
"Ничего не даётся легко, любая победа — результат тяжелого и упорного труда", — утверждает Ольга.
Поэтому она поздравила отличника, который набрал 400 баллов на заменах ЕГЭ. Надо отметить, это максимальный результат, которого можно достичь на этом экзамене. Знаменитый выпускник стал первым в истории, кто смог добиться таких результатов. Он сдавал русский язык, математику, биологию и химию.
Также телеведущая отметила, что родители этого школьника гордятся им, ведь таких результатов достигает далеко не каждый выпускник и будущий абитуриент.
В заключение, певица дала всем напутствие, что надо идти к своей мечте и не пасовать перед трудностями, с которыми приходится сталкиваться на пути.
Женский форум
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