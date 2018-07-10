«Ты главная, ты крутая!»: Пугачева о комплексах

По словам певицы, в детстве в отличие от ее сверстников ей приходилось много учиться, она много времени отдавала музыке и школьным предметам. Из-за этого артистка совсем не умела отдыхать, да и общаться с ровесниками ей было некогда.

«В детстве я была настолько закомплексована и застенчива. Такой настоящий типичный интроверт, что мне общение всегда давалось с большим трудом. Ну то, что у меня было прозвище Дикарка я уже давно рассказывала. Признаться, мне не когда было вообще общаться, я все время занималась: меня все время заставляли учиться. И только один месяц в году разрешали отдыхать. И поэтому я не знала, как мне отдыхать. И для того, чтобы преодолеть себя в шла в компанию тех ребят, которые собирались и внушала себе: Ты главная, ты крутая!..

… А когда пришла популярность… Вот иду я по улице, красивая знаменитая и всюду смех, а теперь телефоны. Но почему все нужно снимать. У меня с детства так сложилось: Я должна себя чувствовать хозяйкой положения», — заявила Пугачева.

В свою очередь, Олег Меньшиков отметил, что с годами Алла Борисовна переломила себя и добилась того, что в любой ситуации именно она чувствует себя хозяйкой положения: и на театральной сцене, и в беседе с коллегами по творческому цеху и на светских приемах.

По мнению Примадонны, главный бич нашего времени — мобильные телефоны. Артистка не понимает, почему современное общество не может расстаться с этим аксессуаром и стараются запечатлеть все на камеру, вместо того, чтобы просто наслаждаться моментом. К слову, муж Пугачевой телеведущий Максим Галкин в одном из своих интервью признался, что не скрывает своих детей от прессы, так как не видит в этом смысла.

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