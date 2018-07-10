Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью

32-летняя Ирина Шейк опубликовала новое пикантное фото, на котором позирует топлес в прозрачной воде.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 10 Июл 2018 в 1:28 PDT

Не так давно в Сети стали муссироваться слухи о второй беременности российской супермодели Ирины Шейк. Звезда никак не комментировала эту информацию, но сейчас она время от времени публикует в своем микроблоге снимки, на которых видно, что ее фигура совсем не изменилась.

Например, на днях Ирина порадовала поклонников фотографией топлес. На ней красавица позирует в прозрачной воде, прикрывая голую грудь ракушками. При этом в кадре виден и идеальный живот молодой мамы — и ни грамма лишнего веса.

Впрочем, снимок вполне может быть и архивным: к такому трюку часто прибегают знаменитости, которые не хотят, чтобы об их интересном положении узнали поклонники и журналисты. Как бы там ни было, скоро модель наконец появится на публике, и если она все же беременна — это невозможно будет долго скрывать.