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Стоцкой советуют правильно выбирать купальники
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Стоцкой советуют правильно выбирать купальники 

Eva.ru 35 минут назад
Фото: @100tskaya
Анастасия Стоцкая отдыхает в Крыму и делится красочными снимками со своими фанатами, многие из которых не такие везунчики, с завистью смотрящие на море из душного офиса. Но не всё в её отдыхе оказалось так прекрасно: в сети заметили, что певица совсем не подготовилась к лету.
eva.ru
Певица опубликовала фото в купальнике и получила шквал негативных отзывов о своей фигуре. Сейчас она действительно не может похвастаться идеальными формами, и даже слитный купальник не в силах скрыть ее недостатки а, как считают обыватели, только выделяет их. Критиканы принялись нелестно высказываться в адрес женщины, ожидавшей, скорее всего, не такой реакции, и советовать ей выбирать другие купальники, а лучше прятаться под парео.
"Фигура — квадрат!",
"Ну такое.. хвастаться нечем!",
"А что вы тут хотели показать? Я ничего красивого не вижу.. ",
"Прям вот неудобно за вас, все таки артистка! А фигура так себе",
"Не самая лучшая поза, да и купальник можно было подобрать раздельный, но такой, который бы скрыл ваши недостатки, увеличил бы грудь…".
Конечно, на защиту встали преданные поклонники Анастасии, отметившие, что ее фигуре можно только позавидовать. По их словам, многие их злорадствующих комментаторов не могут продемонстрировать красивые тела, а лишь в умеют осуждать, сидя дома на диване, жадно поедая хлопья прямо из коробки.
Ранее Анастасию Стоцкую раскритиковали за неправильный подход к выбору аксессуаров и посчитали ее вкусовые предпочтения странными. Женщина часто предстает в очках необычной формы и ярких расцветок, за что и подвергается обсуждениям.
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Женский форум
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