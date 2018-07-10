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Тилан Блондо: модель для подражания
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Тилан Блондо: модель для подражания 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Самая красивая девочка в мире — так называли Тилан Блондо в 4 года — выросла и стала звездой мирового масштаба и самой юной посланницей красоты L’Oréal Paris.
История Тилан Блондо — воплощенная мечта каждой девочки. В четыре года француженка дебютировала на подиуме, дефилируя в нарядах Жан­Поля Готье, в семь ее начали снимать для глянцевых изданий, в 12 она подписала контракт с международным агентством IMG Models, в 13 заполучила первую обложку — журнала Jalouse, в 15 участвовала в модных шоу Tommy Hilfiger и Dolce & Gabbana, в 16 стала амбассадором L'Oréal Paris.
Сейчас Тилан 17 лет, и ее называют новой Кейт Мосс. Несмотря на юный возраст, она составляет конкуренцию не только сверстникам, но и взрослым звездам шоу­бизнеса. Казалось бы, такой успех должен был вскружить голову подростку, но Тилан не такая. «Я­то себя самой красивой совсем не ощущаю», — признается она. К тому же девушка понимает, что все это — уже перевернутые страницы, сейчас ей хочется новых побед. Теперь у нее другие цели: она работает над созданием собственного бренда, мечтает о кинокарьере. Кстати, Блондо уже сыграла свою первую роль — в фильме «Белль и Себастьян. Приключение продолжается». Совсем скоро его можно будет увидеть на экранах кинотеатров — премьера состоится 17 июля 2018 года.
Шумные тусовки не для меня, я лучше дома с друзьями посижу. Здесь я чувствую себя простой школьницей
kareliyanews.ru
Люди часто удивляются, когда узнают, что мой любимый жанр — хоррор. Мне правда не страшно смотреть фильмы ужасов. Наверное, потому, что я снималась в кино и понимаю, как это делается. Мечтаю сыграть в серьезной драматической ленте вместе с Леонардо Ди Каприо. Он мой любимый актер!
kareliyanews.ru
Мама всегда и во всем меня поддерживает. Она гордится моими успехами, а я ее. Недавно она тоже стала посланницей L’Oréal Paris. Я так рада!
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