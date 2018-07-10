В Сети гадают по фото: неужели Паркер состарилась

В Сети недоумевают над фото Паркер: неужели она так состарилась

В Интернет попали снимки актрисы, на которых она ужасно выглядит.

Звезде «Секса в большом городе» 53 года, но поклонники все еще видят в ней ту самую Кэрри Брэдшоу . Каждый выход их любимицы в свет — это целое событие, которое обязательно освещает вся пресса. Наряды и украшения Сары разбирают, ее дочек рассматривают, на стиль актрисы равняются. И тут вдруг в Интернет попадает подборка кадров с уличной фотосессии в Нью-Йорке. На одной половине снимков Сара, как всегда, прекрасна и сексуальна, а на другой — будто другой человек, причем лет так на 20 старше!

Одежда, аксессуары, прическа, все у этих женщин одинаковое, вот только на одних фото наша любимая актриса, а на других — какая-то бабуля в ее одежде. Фанаты звезды сходят с ума и не могут понять: неужели та женщина — это действительно Сара?

Сейчас у поклонников две версии. Первая, в которую им хочется верить, звучит так: престарелая женщина — это двойник, которую загримировали и одели как Сару, чтобы та изобразила актрису в более старшем возрасте. Однако этот вариант не выглядит правдоподобным, поскольку те самые снимки продаются в мировых фотоагентствах и подписаны именно как съемка Сары Джессики Паркер. Может быть, кто-то напутал или хотел специально насолить актрисе и распространяет эти кадры?

Вторая версия звучит куда менее красиво. Дама в глубоких морщинах — это и есть настоящая Сара. На фото на ней еще застегнут верх шелковой пижамы, в волосах виднеется заколка, она ходит по площадке с едой, потому что в эти минуты только готовится к съемке, над ее лицом еще не поколдовали гримеры, она не представляла себе, что кто-то пойдет на подлость и будет ее такую снимать.