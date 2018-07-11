Звезды, хранившие невинность до брака

Думаете, в современном мире нет места платоническим отношениям? Эти звезды на собственном примере доказали, что вы заблуждаетесь.

Съемки в откровенных сценах в кино, дефиле по подиуму в нижнем белье, поддерживание образа роковой красотки или мачо-плейбоя на светских тусовках — у звезд это мастерски получается. Настолько, что амплуа героя-любовника мы закрепляем за ними окончательно и бесповоротно. Но, как показывает практика, с реальной жизнью это может не иметь ничего общего.

В день рождения Екатерины Вилковой (11 июля актриса, мама двоих детей отпразднует 34-летие) «Летидор» рассказывает о звездных парах, которые решили не торопиться с сексом.

Татьяна и Дмитрий Дюжевы

В кино Дмитрию Дюжеву частенько доставались роли неоднозначных персонажей. Кто-то из них ловко управлялся с оружием, кто-то употреблял наркотики, кто-то сбегал из тюрьмы. Но в жизни у актера другая история.

Звезда фильмов «Жмурки», «Остров», «Бригада» не раз говорил, что он человек верующий. У известного актера еще со студенчества есть свой духовник. Как знать, может быть, этот факт стал одной из причин, почему в этой паре инициатором отношений на платоническом уровне стал мужчина.

В интервью «Антенне» Дмитрий Дюжев признался, что за некоторое время до знакомства со своей будущей женой он принял для себя серьезное решение:

Незадолго до встречи с Таней дал обет настоятелю, что интимной связи у меня не будет, пока я не пообещаю женщине жить с ней до старости.

Татьяна и Дмитрий познакомились в середине сентября 2006 года, поженились спустя почти полтора года, а в июле 2008 года повенчались. Сейчас пара воспитывает двух сыновей — 9-летнего Ивана и 3-летнего Дмитрия.

Миранда Керр и Эван Шпигель

Многим может показаться странным, но создатель приложения Snapchat в жизни очень консервативный и сдержанный человек. Притом его консервативность и сдержанность распространяются не только на светскую жизнь (Эвана Шпигеля вряд ли можно встретить на какой-нибудь модной тусовке, если эту вечеринку организовывает не его компания или компания его бизнес-партнеров), но и на интимную.

Отношения миллиардера и его избранницы, модели Миранды Керр развивались, мягко говоря, без спешки.

Молодые люди познакомились в 2014 году, спустя два года Эван сделал красавице предложение руки и сердца, а поженились влюбленные летом 2017 года.

Но интересны даже не временные интервалы между значимыми событиями в жизни этой пары. Многих удивил тот факт, что Керр и Шпигель оказались последователями тренда «Секс только после свадьбы».

Выяснилось это в интервью бывшего «ангела» Victoria's Secret газете The Independent . Миранда Керр намекнула корреспонденту, что ее отношения с предпринимателем носят платонический характер.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли Миранда стать матерью еще раз, супермодель призналась:

Пока нет. Только после того, как мы поженимся. Мой партнер очень традиционен в таких вопросах. Мы не можем… Я имею в виду, мы просто… Мы просто ждем.

Ждали ли влюбленные штампа в паспорте для того, чтобы зачать ребенка, или же все это время они просто «ходили за ручку», неизвестно. Но факт остается фактом: в конце мая 2017 года Керр официально стала миссис Шпигель, а спустя ровно год, в начале мая, у них родился сын Харт.

Екатерина Вилкова и Илья Любимов

Глядя на это фото, большинство из вас составили бы такой портрет Ильи Любимова: интеллигентный, воспитанный, из хорошей семьи — в общем, во всех смыслах положительный и надежный мужчина.

Так-то оно так, но как сам признавался актер в интервью «7 Дней» , образ «рафинированного интеллигента» ему не раз помогал в жизни, чтобы произвести нужное впечатление. А сам он был «движим дикой страстью, жадным любопытством к исследованию всех сторон жизни».

Сами понимаете, Любимов пользовался успехом у женщин. Однако один роман длиной в восемь лет, который закончился тяжелым разрывом, заставил актера пересмотреть свое отношение к жизни. Илья покрестился и принял для себя волевое решение: он будет жить только с женщиной, которая станет его женой.

К слову, свое обещание он сдержал. В интервью журналу «7 Дней» Любимов так описывал момент, когда сообщил своей возлюбленной, актрисе Екатерине Вилковой о том, что им еще год нужно «походить за ручку»:

О том, что близость между нами невозможна до венчания, я объявил Кате сразу, ожидая увидеть, как ее огромные глаза станут еще больше. Но ничуть не бывало — она безропотно согласилась.

1 мая 2011 года Екатерина Вилкова и Илья Любимов поженились, а спустя день повенчались.

Наша близость стала венцом пути длиною в год, который мы вместе с Катей прошли. Это поистине божественный подарок!

— вспоминал Любимов в ходе беседы с журналистом.

В 2012 году у актеров родилась дочь Павла, а в 2014 году — сын Петр.

Адриана Лима и Марко Ярич

Адриана Лима никогда не страдала от недостатка внимания мужчин. Еще бы — точеная фигура, чарующая улыбка, великолепные волосы. Эта горячая красотка — завсегдатай всевозможных рейтингов самых сексуальных женщин в мире. Но, что поражает, девственность девушка потеряла в первую брачную ночь. А случилось это, когда «ангелу» Victoria's Secret было 27 лет!

Верная католическим убеждениям Адриана берегла свою невинность для того самого, единственного мужчины.

Им стал баскетболист Марко Ярич. Именно за него в 2009 году вышла замуж Лима. Именно ему супермодель подарила двух дочерей Валентину и Сиенну.

В ток-шоу Huff Post Live телеведущий не удержался и все-таки спросил у модели, правдива ли эта история с хранением невинности до 27 лет. Адриана Лима еще раз подтвердила, что муж стал первым ее мужчиной, и добавила:

Вы должны оставаться верны своим взглядам и вероубеждениям. Уважайте собственное достоинство, ведь каждая заслуживает получить от жизни то, что хочет.

Селин Дион и Рене Анжелил

Эта звездная пара вполне может претендовать на звание самых терпеливых влюбленных в мире. Подумайте сами: с менеджером Рене Анжелилом будущая звезда познакомилась, когда ей было всего 12 лет. Только спустя семь лет Рене и Селин стали встречаться. А в 1994 году 26-летняя певица и ее 52-летний избранник поженились!

Как выяснилось в шоу CBS Sunday Morning в 2016 году, которое состоялось спустя девять месяцев после смерти музыкального менеджера (супруг певицы скончался в январе 2016 года после долгой борьбы с раком), Рене Анжелил был единственным мужчиной в жизни Селин Дион:

Мой умерший супруг — единственный мужчина, который меня целовал. Это абсолютная правда. Он был моей второй половинкой, моим партнером во всем. Я всегда ощущала, что я и Рене — это одно целое нашего мира. Сейчас я могу сказать с уверенностью в сто процентов, что мое сердце занято до сих пор, и так будет, пока я не умру. В нем живет любовь к Рене.

Напомним, Дион — многодетная мать. Рене Анжелилу артистка подарила троих сыновей.

В январе 2001 года Дион впервые стала матерью, а близнецов певица родила, когда ей был 41 год.

Мэрайя Кэри и Ник Кэннон

В свое время, когда известная певица и музыкант стали встречаться, представители СМИ шутили, что, мол, Мэрайе наскучило общество мужчин почтенного возраста и она засмотрелась на юнца моложе ее на 11 лет.

Знали бы они тогда, что Кэри и Кэннон, которые несколько лет до начала отношений просто дружили, стали близки по-настоящему лишь после свадьбы!

Как признавался Кэннон в одном из интервью, первая брачная ночь произошла на Багамах, когда они уже были мужем и женой:

Она — настоящая женщина, которая заставила меня ждать, пока я не женюсь на ней!

Спустя три года после свадьбы у супругов родились близнецы Монро и Моррокан. Однако когда ребятам исполнилось пять лет, их родители развелись.

И, что интересно, даже после развода музыкант остался верен идее целибата до свадьбы.

Как-то Ник Кэннон признался журналистам, что собирается спать только со своей единственной. К слову, он ее дождался. В феврале 2017 года участница конкурса «Мисс Вселенная» Бриттани Белл подарила артисту сына Джоя.

Сиара и Рассел Уилсон

Конечно, к моменту первой брачной ночи с игроком «Сиэтл Сихокс» Сиара девственницей не была: за ее плечами был один брак и рождение сына Фьючера-младшего. Поэтому когда возлюбленный Рассел Уилсон предложил певице воздержаться от секса до свадьбы, она согласилась.

Бог сказал, что я должен позаботиться о ней. Тогда я спросил у нее, что она думает о том, чтобы отказаться от секса до брака и сделать все по законам божьим. Она согласилась. Не буду скрывать, встречаться с Сиарой и отказываться от секса — сложная задача. Вы же видели ее. Если судить по десятибалльной шкале, она заслуживает пятнадцать. Так что я прошу вас молиться за нас,

— сказал игрок в американский футбол в интервью религиозной организации The Rock Church.

Сиара увидела в этом предложении немало положительных аспектов. Например, артистка считает, что именно платонические отношения могут перерасти в дружбу. А дружбу Сиара называет базой для крепких романтических отношений.

Идея мужа сработала потрясающе. Мы, женщины, слушаем сердце, а не голос разума. Как только мы видим подходящего парня, то сразу начинаем представлять свое будущее с ним, думаем, что он особенный. Мужчины ведут себя совсем по-другому, оценивают нас внешне… Но женщины не должны думать, что нужно отдаться мужчине, чтобы понравиться ему,

— предупреждала певица в интервью South Africa's Cosmopolitan.

К слову, молитвы поклонников пары помогли влюбленным «дотянуть» до свадьбы. Летом 2016 году Сиара и Рассел поженились, а в конце апреля 2017 года на свет появилась их дочь Сиенна.