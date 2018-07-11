Звезды с явными дефектами речи

Глядя на звёзд, можно подумать, что у них нет недостатков. Даже недочёты внешности они умело маскируют контурным макияжем, продуманными причёсками, стильными нарядами. Но есть недостатки, которые скрыть невозможно, и в первую очередь это дефекты речи. Среди знаменитостей есть люди, которые не просто не пытаются избавиться от дефектов дикции, а даже делают этой своей изюминкой.

1. Иван Охлобыстин даже в 51 год произносит звук «р» нечётко. Это не помешало ему стать актёром, режиссёром, сценаристом и драматургом. На личной жизни картавость тоже не сказалась: Иван женат больше 20 лет, у него 6 детей.

2. Яна Рудковская с детства шепелявит. Тем не менее, Яна стала успешной бизнес-леди, она входит в число самых влиятельных представителей шоу-бизнеса. В семейной жизни Яна также состоялась: она замужем за фигуристом Евгением Плющенко и является матерью троих сыновей, двое из которых от первого брака.