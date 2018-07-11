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Звезды с явными дефектами речи
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Звезды с явными дефектами речи 

Рамблер 4 часа назад
Глядя на звёзд, можно подумать, что у них нет недостатков. Даже недочёты внешности они умело маскируют контурным макияжем, продуманными причёсками, стильными нарядами. Но есть недостатки, которые скрыть невозможно, и в первую очередь это дефекты речи. Среди знаменитостей есть люди, которые не просто не пытаются избавиться от дефектов дикции, а даже делают этой своей изюминкой.
1. Иван Охлобыстин даже в 51 год произносит звук «р» нечётко. Это не помешало ему стать актёром, режиссёром, сценаристом и драматургом. На личной жизни картавость тоже не сказалась: Иван женат больше 20 лет, у него 6 детей.
2. Яна Рудковская с детства шепелявит. Тем не менее, Яна стала успешной бизнес-леди, она входит в число самых влиятельных представителей шоу-бизнеса. В семейной жизни Яна также состоялась: она замужем за фигуристом Евгением Плющенко и является матерью троих сыновей, двое из которых от первого брака.
3. Гоша Куценко, который от рождения носит имя Юрий, в своё время сменил имя из-за того, что плохо выговаривал звук «р». Повзрослев, актёр усердно поработал над произношением, так что сегодня от дефекта не осталось и следа. Однако менять имя снова Гоша не стал, так как уже стал известен именно под этим именем.
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