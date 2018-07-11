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Мать откровенно рассказала о беременности Собчак
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Мать откровенно рассказала о беременности Собчак 

Дни.ру 3 часа назад
Людмила Нарусова прокомментировала информацию о том, что ее дочь Ксения Собчак ждет второго ребенка. Сенатор призналась, что будет рада, если наследница подарит ей еще одного внука.
В СМИ ходят упорные слухи о том, что Ксения Собчак снова ждет ребенка от мужа, актера Максима Виторгана. В близком окружении журналистам шепотом рассказали, что гламурная блондинка встала на учет в госпитале "Лапино". Ведет ее будто бы тот же врач, что и в первую беременность. Собчак предпочитает не комментировать информацию о своем интересном положении.
Куда разговорчивее оказалась ее мать Людмила Нарусова. На вопрос, хотела ли бы она еще внука, та ответила определенно. "Это Вы подводите меня к вопросу, не беременная ли Ксения? Насколько я знаю, нет. Это кто-то запустил слух в интернете. Комментировать такой личный момент должна сама Ксения. А внуков, конечно, хочу. Если Ксения еще подарит внука или внучку — буду рада. Дочь после рождения сына расцвела. Когда-то она называла детей гаденышами, а теперь, когда поняла, что это такое, она действительно счастлива. Она прекрасная мама. И внук Платон растет замечательным", — цитирует Нарусову сайт "Комсомольская правда".
Счастливая бабушка сообщила, что в свои год и восемь месяцев сын Ксении Платон уже разговаривает, бегает, плавает, занимается английским языком на развивающих занятиях. Интересно, что мальчик посещает тот же детский сад, что и трехлетняя дочь Татьяны Навки Надежда. Занятия у малыша длятся два часа.
Примечательно, что в заведении преподают и темнокожие педагоги. "У нас преподают иностранцы, носители языка. Для детей проводятся развивающие занятия на английском языке. Один педагог — из Кении, у него очень хороший английский. Треволта — руководитель из Британской Гвианы, это бывшая колония Британии. В нашей школе подбирают учителей с хорошим английским, без акцента, и чтобы, конечно, умели с детьми работать", — рассказали в учреждении.
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