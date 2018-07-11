Любовную ссору Рианны засняли из кустов

LMAO hassan pointed at rihanna first so she checked him pic.twitter.com/3RvWng2y6A— 🖤 (@zainzrih) 10 июля 2018 г. Ссора певицы Рианны с ее бывшим бойфрендом — миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем — попала в объектив папарацци. Поклонники звезды обсудили эмоциональные снимки в Сети.

My mans is a billionaire and going through it smh. pic.twitter.com/feVqvfRK5c— Ant (@InAntWeTrust) 10 июля 2018 г. На кадрах видно, что Рианна активно жестикулирует и что-то кричит. Хассан при этом лишь опускает голову или вопросительно прикладывает руки к груди.

Несмотря на отрицательный эмоциональный посыл, во время съемки пара находилась в совместном отпуске в Мексике. Хотя еще месяц назад Рианна объявила о разрыве.

Рианна и Джамиль встречались около года. Семья экс-бойфренда звезды является дистрибьютором известного автоконцерна в Саудовской Аравии. Состояние Джамиля оценивается примерно в полтора миллиарда долларов.