Знаменитости, у которых есть близнецы

Семьи, в которых появляется одновременно двое малышей, встречаются не так уж часто. Двойняшки и близняшки часто живут в собственном мире и предпочитают другим людям своего брата или сестру. Но некоторые дети направляют удвоенную энергию на покорение мира и становятся звёздами. Какие двойняшки сумели прославиться?

1. Сёстры Олсен. Мэри-Кейт и Эшли появились на экране в девять месяцев, в 6 лет они уже были продюсерами, в 10 — самыми молодыми миллионершами. Когда девушкам исполнилось по 17, они организовали собственную продюсерскую компанию. Сегодня сёстрам Олсен по 32 года, они время от времени снимаются в кино и владеют компанией по производству одежды.

2. Ольга Татьяна Арнтгольц . Девушки получили имена в честь пушкинских героинь — сестёр Лариных, что, вероятно, и определило их творческий путь. Сёстры стали актрисами, в 36 лет у каждой из них в активе по несколько десятков ролей.

3. Борис Константин Бурдаевы . В конце девяностых братья организовали музыкальный коллектив «Братья Грим». В 2005 году их хит «Хлопая ресницами» буквально взорвал чарты. Спустя четыре года группа развалилась из-за творческих разногласий. Сейчас 37-летние мужчины ведут разный образ жизни, но музыкой продолжил заниматься только Борис.

4. Алексей и Василий Березуцкие. Мальчики начали заниматься футболом в детстве, в 17 лет оба оказались в футбольном клубе «Торпедо-ЗИЛ», а через два года перешли в ЦСКА. Сейчас 36-летние братья Березуцкие продолжают футбольную карьеру.