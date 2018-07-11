Звезды, которые победили онкологию

Страшные болезни могут настигнуть любого человека. Знаменитости, как и обычные люди, подвержены заболеваниям, многие из них годами сражаются с болезнями. Этим звёздам удалось победить онкологию, и залогом победы стали не только деньги и связи, а страстное желание выздороветь.

1. Дарья Донцова узнала, что у неё четвёртая стадия рака груди в 1998 году. Находясь в реанимации, Дарья написала детективный роман. 18 курсов химиотерапии и несколько операций помогли женщине справиться с раком. Сегодня Дарья — известная писательница.

2. Лайме Вайкуле поставили диагноз «онкология» в 1991 году. У певицы был рак груди, и это лишило её почвы под ногами. Лайма даже написала близким прощальные письма, но после удачной операции поняла, что должна жить, и болезнь отступила.