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Звезды, которые победили онкологию
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Звезды, которые победили онкологию 

Рамблер 1 час назад
Страшные болезни могут настигнуть любого человека. Знаменитости, как и обычные люди, подвержены заболеваниям, многие из них годами сражаются с болезнями. Этим звёздам удалось победить онкологию, и залогом победы стали не только деньги и связи, а страстное желание выздороветь.
1. Дарья Донцова узнала, что у неё четвёртая стадия рака груди в 1998 году. Находясь в реанимации, Дарья написала детективный роман. 18 курсов химиотерапии и несколько операций помогли женщине справиться с раком. Сегодня Дарья — известная писательница.
2. Лайме Вайкуле поставили диагноз «онкология» в 1991 году. У певицы был рак груди, и это лишило её почвы под ногами. Лайма даже написала близким прощальные письма, но после удачной операции поняла, что должна жить, и болезнь отступила.
3. Владимир Лёвкин в 1996 году заметил ухудшение самочувствия, но только через 6 лет ему поставили диагноз «рак лимфатической системы в четвёртой стадии». За полтора года лечения в клинике Владимир перенёс сложную операцию, 9 курсов химиотерапии и выздоровел, но спустя пару лет рак вернулся. Лёвкину пришлось решиться на пересадку костного мозга, и в конечном итоге всё-таки наступила ремиссия.
Женский форум
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