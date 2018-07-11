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Куда пропали рокеры девяностых
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Куда пропали рокеры девяностых 

Рамблер 1 час назад
Девяностые годы стали временем расцвета для рок-музыки в нашей стране. Множество музыкантов получили возможность показать свой талант миру, но лишь некоторые сумели удержаться на плаву до сегодняшнего дня. А что же стало с другими рок-кумирами девяностых?
1. Группа «2ва Самолёта». В 2000-ом году их композиция «Подруга подкинула проблем» стала мегахитом, однако спустя три года скончался солист и популярность коллектива пошла на спад.
2. Группа «Мечтать». Главная песня группы — «Лётчик». Раскруткой группы занимался продюсер Александр Шульгин. После ссоры с музыкантами в 1999 году все права на название группы и песни остались у Шульгина, и коллектива фактически не стало.
3. Группа «Кукрыниксы». Коллектив основал в 1997 году Алексей Горшенёв. Его старший брат Михаила уже был лидером группы «Король и Шут». Основные хиты музыканты выпустили в начале нулевых, а после 2002 года о них мало что слышно. Тем не менее, «Кукрыниксы» существуют до сих пор.
4. Группа «Жуки». Несмотря на то, что группа появилась в 1991 году, популярности они достигли к двухтысячным. «Батарейка», «Танкист», «Влечение» — эти принёсшие коллективу славу песни не забыты и сегодня. Музыканты и по сей день выступают.
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