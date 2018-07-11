Куда пропали рокеры девяностых

Девяностые годы стали временем расцвета для рок-музыки в нашей стране. Множество музыкантов получили возможность показать свой талант миру, но лишь некоторые сумели удержаться на плаву до сегодняшнего дня. А что же стало с другими рок-кумирами девяностых?

1. Группа «2ва Самолёта». В 2000-ом году их композиция «Подруга подкинула проблем» стала мегахитом, однако спустя три года скончался солист и популярность коллектива пошла на спад.

2. Группа «Мечтать». Главная песня группы — «Лётчик». Раскруткой группы занимался продюсер Александр Шульгин . После ссоры с музыкантами в 1999 году все права на название группы и песни остались у Шульгина, и коллектива фактически не стало.

3. Группа «Кукрыниксы». Коллектив основал в 1997 году Алексей Горшенёв . Его старший брат Михаила уже был лидером группы «Король и Шут». Основные хиты музыканты выпустили в начале нулевых, а после 2002 года о них мало что слышно. Тем не менее, «Кукрыниксы» существуют до сих пор.

4. Группа «Жуки». Несмотря на то, что группа появилась в 1991 году, популярности они достигли к двухтысячным. «Батарейка», «Танкист», «Влечение» — эти принёсшие коллективу славу песни не забыты и сегодня. Музыканты и по сей день выступают.