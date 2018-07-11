Свадьба Баскова оказалась под угрозой 

Свадьба Николая Баскова и Виктории Лопыревой может быть сорвана.
Николай заявил, что свадьба может не состояться в связи с непростыми отношениями с его возлюбленной в данный период жизни.
"Сегодня мой самый большой провал — семейная жизнь. Я очень-очень хочу быть семейным человеком. Но у меня не получается. В силу разных обстоятельств. Возможно, из-за большой любви к себе и неумения пойти на какие-то уступки в отношении других людей. Возможно, из-за занятости — очень хочется все и всюду успеть", — объясняет певец.
Басков делает акцент на собственный нарциссизм, который якобы препятствует ему в любых его начинаниях сформировать новую ячейку общества.
Фанаты расстроены этим заявлениям, а вот скептики не удивлены. Многие не верят в искренность этих отношений, вспоминая роман Баскова с Софи Кальчевой, у которой, как оказалось, были отношения с другим мужчиной.
Напомним, предыдущие отношения певца оказались фиктивными.