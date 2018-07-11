Свадьба Баскова оказалась под угрозой

Николай заявил, что свадьба может не состояться в связи с непростыми отношениями с его возлюбленной в данный период жизни.

"Сегодня мой самый большой провал — семейная жизнь. Я очень-очень хочу быть семейным человеком. Но у меня не получается. В силу разных обстоятельств. Возможно, из-за большой любви к себе и неумения пойти на какие-то уступки в отношении других людей. Возможно, из-за занятости — очень хочется все и всюду успеть", — объясняет певец.

Басков делает акцент на собственный нарциссизм, который якобы препятствует ему в любых его начинаниях сформировать новую ячейку общества.

Фанаты расстроены этим заявлениям, а вот скептики не удивлены. Многие не верят в искренность этих отношений, вспоминая роман Баскова с Софи Кальчевой , у которой, как оказалось, были отношения с другим мужчиной.

Напомним, предыдущие отношения певца оказались фиктивными.