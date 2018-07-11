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Звездная косметика, раскритикованная фанатами
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Звездная косметика, раскритикованная фанатами 

Рамблер 11 июля 2018
Многие знаменитости считают, что реализовываться только на съёмочной площадке недостаточно, нужно заниматься ещё чем-то. Тогда и появляются мебель, вина, одежда, парфюмы и косметика от звёзд. Но не все творения селебрити приходятся по вкусу поклонниками, некоторым знаменитостям приходится выслушивать критику в адрес своих продуктов.
1. Ким Кардашьян выпустила набор консилеров для лица. Но фанаты сочли, что гамма очень светлая, да и выбор тонов ограничен.
2. Кайли Дженнер в добавление к набору помад предложила линейку румян. Однако юных девушек, которые и являются основными потребителями продукции от Кайли, смутили названия оттенков: «Почти законные», «Девственность», «Рейтинг Х», «Горячие и возбужденные».
3. Джессика Альба — основательница бренда The Honest Company, которые выпускает моющие средства, уходовую косметику и средства для личной гигиены. Джессика всегда утверждала, что для производства используются только натуральные ингредиенты, но покупатели уже неоднократно упрекали компанию в применении химических компонентов.
4. Певица Сиа стала лицом красной помады марки MAC, доход от продажи которой идёт в фонд, занимающийся исследованиями СПИДа. Чтобы помада могла продаваться в Китае, Сиа согласилась на её тестирование на животных. Поклонники певицы немедленно обвинили певицу, которая уже много лет придерживается вегетарианства, в лицемерии и ущемлении прав животных.
Женский форум
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