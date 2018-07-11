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Игорь Николаев показал неудачное фото Пугачевой
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Игорь Николаев показал неудачное фото Пугачевой 

Passion.ru 11 июля 2018
Фото: Passion.ru
Певец Игорь Николаев решил поделиться архивным снимком, на котором, кроме него самого, присутствуют также Алла Пугачева, Максим Галкин и Лайма Вайкуле.
Игорь Николаев часто поздравляет друзей и коллег с днем рождения в Instagram, а также любит показывать архивные фото и видео. Сегодня он поделился кадром, который был сделан в Юрмале во время совместного отпуска с Лаймой Вайкуле, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
«БЫВАЛИ ДНИ ВЕСЕЛЫЕ! Пару лет назад в Юрмале… Лайма зажигает!», — написал артист.
Одни поклонники поблагодарили артиста за то, что тот выложил редкий снимок в Сеть, но некоторые фанаты Пугачевой попросили его удалить. Они решили, что это не самое удачное фото певицы: «Очень веселая компания! Но Аллочка получилась не очень. Убирайте поскорее», «Борисовна тут какая-то постаревшая, хоть и выглядит королевой». Впрочем, Игорь не прислушался к подобным комментариям — судя по всему, ему фото очень нравится.
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