Игорь Николаев показал неудачное фото Пугачевой

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 10 Июл 2018 в 10:51 PDT Игорь Николаев часто поздравляет друзей и коллег с днем рождения в Instagram, а также любит показывать архивные фото и видео. Сегодня он поделился кадром, который был сделан в Юрмале во время совместного отпуска с Лаймой Вайкуле, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

«БЫВАЛИ ДНИ ВЕСЕЛЫЕ! Пару лет назад в Юрмале… Лайма зажигает!», — написал артист.

Одни поклонники поблагодарили артиста за то, что тот выложил редкий снимок в Сеть, но некоторые фанаты Пугачевой попросили его удалить. Они решили, что это не самое удачное фото певицы: «Очень веселая компания! Но Аллочка получилась не очень. Убирайте поскорее», «Борисовна тут какая-то постаревшая, хоть и выглядит королевой». Впрочем, Игорь не прислушался к подобным комментариям — судя по всему, ему фото очень нравится.