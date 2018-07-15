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Суперфакты о супермоделях 1990-х
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Суперфакты о супермоделях 1990-х 

Рамблер 5 часов назад
Говоря о моде, многие называют девяностые «золотой эпохой супермоделей».
1/19  Синди Кроуфорд
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2/19  Синди Кроуфорд
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3/19  Карла Бруни
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4/19  Кейт Мосс и Карла Бруни
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5/19  Эль Макферсон
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6/19  Эль Макферсон
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7/19  Хелена Кристенсен
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8/19  Наоми Кэмпбелл
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9/19  Наоми Кэмпбелл
Фото:
10/19  Линда Евангелиста
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11/19  Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста
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12/19  Кристи Тарлингтон
Фото:
13/19  Кристи Тарлингтон
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14/19  Стефани Сеймур
Фото:
15/19  Стефани Сеймур, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Кристи Тарлингтон
Фото:
16/19  Стефани Сеймур и Клаудия Шиффер
Фото:
17/19  Клаудия Шиффер
Фото:
18/19  Амбер Валетта
Фото:
19/19  Татьяна Патитц
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Говоря о моде, многие называют девяностые "золотой эпохой супермоделей". Именно в этот период на подиум вышли красавицы, которые и сегодня затмевают некоторых моделей. Мы собрали интересные факты и самых красивых женщинах мира моды.

Синди Кроуфорд

В 1995 году Forbes назвал Кроуфорд самой высокооплачиваемой моделью.
За время работы моделью, она появилась на обложках почти всех крупных модных изданий, их оказалось около 700.
В 1995 году модель попробовала свои силы в кино. Однако роль в фильме "Честная игра" принесла ей номинацию на премию "Золотая малина", которой отмечают худшие фильмы, актеров и режиссеров.

Карла Бруни

Бруни входила в двадцатку самых высокооплачиваемых моделей, а также была лицом Guess и Versace.
Несмотря на такие успехи, карьеру модели она завершила в 29 лет, потому что хотела вернуться к своему любимому занятию — музыке.

Кейт Мосс

За 25 лет Мосс появилась на 300 обложках различных изданий. Рассказывают, что модель очень любит варить варенье и красить ногти подругам. У Кейт были большие проблемы с запрещенными веществами, поэтому в 2005 году она проходила курс лечения от наркотической зависимости.

Эль Макферсон

В модельной среде Макферсон дали прозвище The Body («тело»). Девушка чаще других появлялась на обложках журнала Sports Illustrated, посвященного спорту и фитнесу.
Собственная марка белья «Elle Macpherson Intimates» приносит модели до 40 миллионов долларов в год.

Хелена Кристенсен

Джанни Версаче утверждал, что у модели "самое красивое тело в мире". В 1986 году Кристенсен победила в конкурсе красоты "Мисс Дания". Календарь Pirelli 1994 года с участием Кристенсен считается лучшим за всю историю проекта. А автор знаменитого календаря назвал модель "самой красивой женщиной из ныне живущих".

Наоми Кэмпбелл

Туфли на платформе, в которых модель упала на показе Вивьен Вествуд, стали музейным экспонатом.
Кэмпбелл славится взрывным характером, она не раз бросалась вещами в своих ассистентов, а один раз избила домработницу. Модель даже посещала курсы по управлению гневом, но это ей не сильно помогло. Супермодель пять лет встречалась с российским миллиардером Владиславом Дорониным.

Клаудиа Шиффер

Когда Клаудии было пять лет, она заявила, что хочет стать самой знаменитой женщиной в мире. Правда осуществить мечту она планировала, выйдя замуж за Микки-Мауса.
Шиффер появилась на обложках различных журналов 900 раз. Этот рекорд пока не удалось побить ни одной модели. И даже помощь Микки-Мауса не понадобилась.
Сама Клаудиа рассказывает, что до сих пор получает примерно три тысячи писем в неделю от поклонников.
Женский форум1
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