Кадышева поразила изменениями во внешности

Образ Надежды Кадышевой, солистки ансамбля "Золотое кольцо", всегда отличался экстравагантностью и колоритом. На сцене певица предпочитает выглядеть ярко и эффектно, не обращая внимания на возраст.

Хоть увидеть на телевидении артистку можно уже не так часто, поклонники ее не забывают. Однако недавно опубликованное фото стилиста, на котором присутствует Кадышева, вызвало бурную реакцию. Любящий зритель не узнал певицу. В комментариях посыпались вопросы: что случилось со стилем Надежды? Многие оценили новый наряд, но отметили, что женщина выглядит довольно непривычно.

Сама Кадышева довольна своим внешним видом и не перестает заявлять, что ни одного укола или пластической операции сделано не было.