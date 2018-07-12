«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры

50-летняя «морщинистая» Стриженова вызвала споры

Екатерина Стриженова опубликовала в соцсетях новое фото. Телеведущая похвасталась прекрасными садовыми цветами.

В своем Instagram 50-летняя Екатерина выложила снимок, на котором позирует в окружении роз. Стриженова лукаво выглядывает из-за листвы и мило улыбается.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 10 Июл 2018 в 10:52 PDT

Поклонники наперебой отмечали, как свежо и прекрасно выглядит звезда. В комментариях они пели ей хвалебные оды. "Какая Вы замечательная. Любуюсь Вами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Катя, какая вы красотка. Просто прелесть. ", "Вы просто красавица, обожаю Вас", "Катюша, вы не только теща мечты, вы еще и бабуля всем на зависть!", — захваливали Стриженову почитатели.

Злопыхатели поспешили разбавить комплименты на странице звезды язвительными отзывами. Завистники отмечали, мол, где ж она красавица: глубокие морщины на лбу, вокруг век и синяки под глазами, кто-то даже написал: "Старушка ты наша…😱". Правду говорят: влюбленные глаза не видят изъянов, поэтому поклонники Стриженовой не обратили внимания на колкие замечания недругов и продолжили хвалить знаменитость.